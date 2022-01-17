蘇治芬喊「下架張家」監委火速調查　藍營：立委竟能對監院指手畫腳？

▲雲林縣長張麗善。（資料照／記者蔡佩旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前綠營立委蘇治芬喊出「下架張家」，監察院也將派監察委員至雲林縣政府，調查縣長張麗善的胞弟張啟盟涉「違法濫墾」與「占用國有地」案。國民黨文傳會主委凌濤17日表示，民進黨近來為政治清算，黨籍立委竟能對監察院指手畫腳，「政治追殺戲碼不斷上演，臺灣民主被民進黨深深傷害。」

監察院將於1月24日派3位監察委員至雲林縣政府，調查張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地案，對此，凌濤批評，民進黨近來為政治清算，黨籍立委竟能對分權獨立的監察院「指手畫腳」、向司法機關呼風喚雨，而立法院也淪為黨的立法局，綠營執政下，任何獨立機關皆成清查政敵工具，政治追殺戲碼不斷上演，臺灣民主再次被民進黨深深傷害。

凌濤指出，由蘇治芬脫口瓦解地方勢力諷刺至極，因為「雲林蘇家」才是道地、真正的派系力量。蘇治芬時任9年雲林縣長，數次捲入收賄、垃圾掩埋場弊案爭議，「上網隨手一搜就有洋洋灑灑的醜聞清單，難道蘇治芬忘了自己曾被收押？」

凌濤批評，從中二補選起，國民黨縣市首長遭遇前所未有的政治追殺，宜蘭縣長林姿妙遭大動作搜索、約談，傷害了名譽，最後卻是「無保請回」，國家機器清算追殺尚未完結，現已磨刀指向張麗善。

凌濤表示，這次執政黨竟一次出動3名監委履勘一處山坡地，民進黨為政治利益沒有底線，明顯「大砲打小鳥」、違反比例原則，且大動作調查已是鐵一般的事實，還要「裝清高」撇政治鬥爭，未免太睜眼說瞎話。

凌濤指出，民進黨利用司法、監察暴力只為裂解敵對政營，口喊清算地方家族政治，卻對民進黨內的家族派系視而不見，包含雲林蘇家、屏東蘇家、高雄縣余家，以及陳明文、張花冠等人才是家族政治的實證，「民進黨動用國家資源對藍營發動政治追殺的同時，卻放任內部地方派系罔顧人民利益各自分封，台灣人民都在看！」

對於被指政治操作，監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容17日下午發布新聞稿表示，監察院是在2021年2月收受陳情，指陳雲林縣斗六市的山坡地，遭行為人刻意縮減開發面積，以簡易水土保持申報書，分批向雲林縣政府申請農業整坡，違規採取土石，疑雲林縣政府疏於監督，放任開挖範圍擴大，涉有違失等情。

監委說明，監察院在接獲陳情後，依照《監察法》相關規定，交監察業務處先後在2021年3月、4月、7月函請雲林縣政府查明見復，雖經雲林縣政府函復說明，但因相關法規審查與機制有無疏漏尚待釐清，因此11月3日監察院財政及經濟委員會決議推派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等進行調查。

監委指出，本案在立案調查後，除了在2021年12月再次函請雲林縣政府說明外，並在2022年1月5日發函雲林縣政府，表示將由調查委員前往現地履勘。

監委強調，本案依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為，均與選舉無關。