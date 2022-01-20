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站哨不滿被糾正服儀！上兵衝動強扯士官衣領　免坐牢代價出爐

▲▼讀軍校要退學、下部隊想退伍、屆齡役男不想服兵役、退伍者不想被教召…與花費鉅額預算採購武器形成諷刺的反差。（圖／國防部發言人）

▲林姓男子原為陸軍關渡地區指揮部步槍兵，竟因不滿陳姓長官糾正服儀，徒手拉扯長官衣領，不僅吃罪還遭除役。（示意圖非本人／國防部發言人）

記者黃宥寧／台北報導

陸軍關渡地區指揮部林姓上兵，2019年入伍，去年5月晚間在營區站哨，因不滿陳姓士官糾舉他的服裝儀容，當下為了不想聽訓，轉身迴避，遭要求轉正面對指正後，竟火爆當場徒手拉扯陳的衣領，導致陳受有右頸部挫傷的傷害。士林地院依陸海空軍刑法「強暴長官罪」判處1年2月；緩刑2年，賠償3萬元給陳姓士官。

林姓上兵2019年1月23日入伍，但在去年5月10日晚間10許時，在淡水區陸軍關渡地區指揮部，擔任營區大門副哨時，因不滿擔任安全士官的陳姓下士甲車駕駛士糾正他服裝，竟一頭轉身不想面對，陳姓士官見他如此差，立刻要求他轉身過來面對糾正，豈料林姓上兵竟惱羞成怒，一手舉起拉扯陳姓上官衣領，以此方式對長官施暴，更導致陳姓士官受有右頸部挫傷的傷害。

全案經新北市憲兵隊依軍法送辦，林姓上兵被依違反陸海空軍刑法起訴，在同年6月12日也退伍。

審理時，林姓上兵坦承不諱，目擊證人也出庭證述當天情況，法官勘驗現場監視器、驗傷單等，認為當時陳姓士官是長官擁有命令權，但林姓士兵卻出手施暴傷害，因此觸犯陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪，及刑法第277條第1項的普通傷害罪，為想像競合犯。

法院審酌林姓上兵無前科，與陳姓士官和解，同時認為軍人首重軍紀，否則上命不能下達，軍隊無法維持戰力，林僅因不滿長官糾正，濫行對長官施暴，牽涉軍紀維持，不宜輕縱，另斟酌林姓上兵年齡智識、生活經驗、家庭經濟及其他一切情狀，依對長官施強暴處1年2月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間應履行支付3萬元損害賠償、判決確定3個月內，向公庫支付新臺幣5000元。

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