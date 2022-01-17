調查雲林張家遭指政治清算　監委：收受陳情與選舉無關

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容17日表示，監察院調查雲林張家農地開發案，是因為在2021年2月收受陳情，並在同年11月立案調查，有關部分媒體暗指監察院利用職權進行政治清算，皆為與事實不符、有所誤解，相關調查作為都與選舉無關。

根據風傳媒報導，民進黨發動「割喉戰」，繼台中顏家、宜蘭縣長林姿妙後，雲林張家成下一個目標。台灣基進和民進黨立委蘇治芬喊出「下架雲林張家」，3名監委24日將南下雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，除了聽取簡報，還要現地履勘。

林盛豐、賴鼎銘、林郁容17日下午發布新聞稿表示，監察院是在2021年2月收受陳情，指陳雲林縣斗六市的山坡地，遭行為人刻意縮減開發面積，以簡易水土保持申報書，分批向雲林縣政府申請農業整坡，違規採取土石，疑雲林縣政府疏於監督，放任開挖範圍擴大，涉有違失等情。

監委說明，監察院在接獲陳情後，依照《監察法》相關規定，交監察業務處先後在2021年3月、4月、7月函請雲林縣政府查明見復，雖經雲林縣政府函復說明，但因相關法規審查與機制有無疏漏尚待釐清，因此11月3日監察院財政及經濟委員會決議推派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等進行調查。

監委指出，本案在立案調查後，除了在2021年12月再次函請雲林縣政府說明外，並在2022年1月5日發函雲林縣政府，表示將由調查委員前往現地履勘。

監委強調，本案依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為，均與選舉無關。