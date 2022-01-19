「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

▲華視總經理莊豐嘉。（圖／記者宋良義）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨天協商總預算案，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉因不滿黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，竟稱若不撤案就要修理國民黨。對此，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團的立場很清楚、朝野也有共識，就是讓他求仁得仁，國會豈容恐嚇？」

華視製播公廣台語台節目，4000萬元預算遭立院國民黨團凍結及刪減，莊豐嘉跳出來開記者會表示，為了預算協商已經去了兩次立院，「華視很樂意接受立院監督，但上週來函說要凍結或刪減台語台預算，用預算來要求華視（下架假新聞），讓我們更不能接受。才會決定要站出來捍衛新聞。」

針對莊豐嘉一事，柯建銘表示，不管是國會直播還是受訪時被問到，民進黨團的立場很清楚，朝野也已經有共識，「就幾個字而已，讓他『求仁得仁』，決不護短，相信這已經涵蓋了一切。」

柯建銘說，媒體自由不能干涉，更不能管他的內容，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事情，國會豈容得了任何人的恐嚇，「民進黨恐嚇國民黨、國民黨恐嚇民進黨，這是朝野間有攻防沒問題，但你拿媒體恐嚇國會，這是置國會於何地，這條線必須畫清楚。」

柯建銘強調，媒體如果可以為了自己的目的去恐嚇別人，這跟黑道拿槍亂開有什麼不同？莊豐嘉沒有把分寸掌握好，「昨天我還特別向助理打聽，從國民黨團辦公室一度傳出火爆罵聲，就大概知道出什麼事情了。」

柯建銘指出，「昨天也有跟鴻泰兄說，不要叫人家明天就走路，國會要有高度與風範，反正你（莊豐嘉）留不住了，我們一定調整。」

柯建銘進一步說，「我告訴各位一句話，昨天有去溝通了，我今天來以前，公視董事長陳郁秀親自打給我，說明天公視就會開董事會，莊豐嘉是董事會任命的，有程序要走，所以接下來華視董事會也會馬上開，我認為這就是很善意的回應。」

「我要是莊豐嘉，我就會說老子不幹了，再見。」柯建銘說，還是要有一定的行政程序，這一定會處理，「但請國民黨要了解，不要說他不走，或者是5天後才走，立法院總預算就卡5天，不可能的事情嘛，這會因小失大，讓國會的高度變成好像在追殺，這不符合比例原則，不好。」

對於柯建銘的回應，費鴻泰也釋出善意，費表示，「建銘兄公廣集團明天會開董事會，那就等明天開完，朝野再來協商總預算。」柯建銘則強調，華視的事，不要以大欺小，人家已經在處理了，「我保證、我負責，我做不到你來找我。」