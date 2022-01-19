國民黨杯葛《地制法》霸佔主席台　柯建銘批擋總預算：自掘墳墓！

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會19日排審攸關新竹縣市合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨團不滿因人設事修法，清晨6點多拂曉出擊搶先霸佔主席台，癱瘓議事，引發民進黨團總召柯建銘氣得大罵說，國民黨在自掘墳墓，台灣民眾黨和時代力量在當陪葬的兵馬俑，是用《地制法》綁架總預算案。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘今天上午受訪嗆聲說，國民黨今天上午又佔領主席台，用《地制法》綁架總預算案，台灣民眾黨和時代力量也配合國民黨團，這再清楚不過，「一個《地制法》修改一個字，讓群魔亂舞全部現身」，國民黨在自掘墳墓，時代力量和民眾黨只不過是在陪葬的兵馬俑而已，邏輯不通。

柯建銘說，「請問2010年的時候，五都選舉乃至於後來的六都，有沒有修《財政收支劃分法》、立「行政區劃法」？沒有吧。為什麼現在新竹縣市合併升格就要修？」他批評，在野黨沒有去了解過去的歷史，現在彰化縣也將升格的案子送上來，也沒有人說要修法，這是一國兩制，「當作大家眼瞎就是了？」

柯建銘說，國民黨邏輯不通，背後原因就是怕新竹市長林智堅去選舉，但林已棄權選舉了，「沒有林智堅的《地制法》，大家應該一起來討論，這樣才是正辦嘛！」