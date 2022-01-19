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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭華視總經理威脅撤預算提案　國民黨團怒了要他「知所進退」

▲▼國民黨團 回應華視總經理 莊豐嘉記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨團召開記者會，回應華視總經理莊豐嘉。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院昨天協商總預算案，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉因不滿黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，竟出言恐嚇若不撤案就要修理國民黨。莊豐嘉今天上午召開記者會否認「修理說」，並指控國民黨團只對台語台動刀，對此，國民黨團下午也召開記者會痛批，莊豐嘉經營績效早就備受質疑，如今還動用華視公共資源在跟審預算的在野黨對幹，是公共媒體最差的示範，認為莊豐嘉已不適任。

立委林奕華指出，國民黨團此次提出兩案，一個是「華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」的主決議，另一個是預算凍結、刪除案，絕對禁得起檢驗，「你身為受監督者，你來要求黨團撤案，黨團要不要撤案由黨團決定，若不撤案就到協商場合辯論，這是民主程序！」

立委陳玉珍痛批，莊豐嘉不但不檢討，還反過來語帶威脅、踐踏國會尊嚴，甚至故意牽扯到意識形態，誣指國民黨團只刪減台語台預算，呼籲莊豐嘉知所進退。

教文委員會召委李德維表示，大家針對華視、公視的預算都有討論，重點在於一個被監督的機關，卻對黨團出言要脅，稱不撤案就開記者會抗議，受監督單位講出威脅的話非常可惡。

李德維說，華視虧損已累積18億，教文委員會對於莊豐嘉經營績效本來就有許多質疑，然而，莊豐嘉出言威脅不但沒有檢討，今天早上還變本加厲召開記者會，國民黨團認為莊已不適任。

立委鄭正鈐直呼，很少看到受監督單位如此離譜，華視拿了政府補助經費，108、109年發包過程中出現很多弊端，這些教文委員會都曾質詢過，華視的答覆完全沒辦法讓人接受，如今竟要求在野黨直接撤案，他痛批，莊豐嘉拿著媒體自由大旗，卻動用華視公共資源在跟審預算的在野黨對幹，這是公共媒體最差的示範。

對於莊豐嘉質疑陳玉珍「只刪台語台預算」，鄭正鈐批評，顯然想要導到族群議題，但是像客家台、原民台，都沒有像華視製播台語節目時出現這麼多弊端，他強調，華視有太多問題，在野黨要求華視清楚說明有什麼不對？華視竟然用公眾資源來跟在野黨對幹，這種事如果還能忍受，那之後立法院都不用審預算了。

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