華視總經理槓藍營立院黨團　趙少康：整個公廣集團跟NCC都該廢！

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨天協商總預算案，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉因不滿黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，竟稱若不撤案就要修理國民黨。對此，中廣董事長趙少康表示，華視明目張膽用媒體力量修理在野黨，「公廣集團跟NCC該廢！」

華視製播公廣台語台節目，4000萬元預算遭立院國民黨團凍結及刪減，莊豐嘉跳出來開記者會表示，為了預算協商已經去了兩次立院，「華視很樂意接受立院監督，但上週來函說要凍結或刪減台語台預算，用預算來要求華視（下架假新聞），讓我們更不能接受。才會決定要站出來捍衛新聞。」

對此趙少康表示，華視明目張膽用媒體力量修理在野黨，還反咬國民干預新聞自由，完全是打人的喊救人。他指出，莊豐嘉屬於「新頭殼幫」，2016年蔡英文上台後受到拔擢，「華視身為公廣集團一員，本就該接受立法院監督，竟敢對立委嗆聲，印證蔡英文執政的無法無天。」

趙少康表示，新頭殼的重要人士在蔡英文執政後一個個雞犬升天，莊豐嘉從新頭殼總製作成了華視總經理，新頭殼前董事蘇正平改任央廣董事，也是台灣事實查核中心創辦人兼諮詢委員，整個「新頭殼幫」與公廣集團、事實查核中心間的關係錯綜複雜，「國民黨提案要求華視與事實查核中心脫鉤合情合理，竟然被華視總經理放話修理。」

趙少康批評，莊豐嘉的爭議言行已經不是第一次，去年雙十，莊豐嘉說是「為幽靈國慶生」，他在總經理任內，華視虧損越來越大，政治立場鮮明又企業經營不善，早該被撤換。

趙少康批評，民進黨上任以來，獨立機關不獨立、行政機關不中立，媒體資源一把抓，已經不是一個華視總經理去留的問題，「整個公廣集團跟NCC都應該廢除，打著獨立機構的旗幟濫權，比不獨立機關還糟糕！」