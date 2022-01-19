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父母欠債出國打工小四女無力繳健保費　幸得公益彩券回饋金救急

▲執行署桃園分署最近查出桃市1名念國小四年級女學童，欠繳大批健保費用，查訪後分署與健保署人員討論如何救助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲執行署桃園分署最近查出桃市1名念國小四年級女學童，欠繳大批健保費用，查訪後分署與健保署人員討論如何救助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署最近追查積欠健保費個案時，發現桃市1名還在念小學四年級女學童，父母因積欠大筆債務，四年前雙雙出國打工，目前與外婆相依為命，基本生活開銷都成問題。分署人員查訪後將全案轉介給桃園市社會局，募集二手衣物與社福物資，至於積欠健保費則以公益彩券回饋金支付，幫助祖孫2人度過難關。

桃園分署發現，小妹妹父母都是泰國人，因積欠大筆債務，2017年已遠赴澳洲打工賺錢，小妹妹則由外婆扶養，泰國籍阿嬤雖經營泰式小吃店，但因疫情關係生意一落千丈，平常都靠向朋友借貸，才能維持祖孫基本生計。

桃園分署人員查訪時發現，小妹妹平日生活起居都在小吃店二樓夾層小房間，所穿衣物為不合身二手舊衣，因此主動轉介至桃園市社會局提供社福資源，分署愛心社募集二手舊衣，前往祖孫住處捐贈衣物等物資還有慰問金，小妹妹試穿衣服時不時感謝致意，讓人十分心疼。

桃園分署還說，還有一位5歲張小妹妹，媽媽於去年7月過世，由於曾有三段婚姻，生下8名子女，分署人員現場查訪時，發現張小妹妹並未居住於該址，因個案情況特殊，分署強調，將持續關心個案狀況給予關懷。

桃園分署最近與健保署北區業務組討論，將上述2起個案積欠之健保費爭取以公益彩券回饋金協助繳清，但只能解決眼前難題，未來這些弱勢個案日後欠繳健保費，可能依舊會是難題。

桃園分署指出，積欠健保費的未成年人，大都因找不到可依附加保之人，為確保其就醫權益，由健保署以第六類保險對象為其加保於公所，或由其親屬出具聲明書幫未成年人單獨加保。未成年人多來自結構特殊或複雜家庭，有的是父母行蹤不明、入監服刑或因沒有工作無法以父母眷屬之身分加保，也有遭父母棄養、隔代教養或照顧扶養者非其法定代理人，沒有能力繳納保險費，這些未成年人因而成為滯納健保費的義務人，成年後亦需背負鉅額欠費，若未適時給予扶助，恐衍生其他社會問題，因此亟需大家給予關懷和幫助。

健保署北區業務組強調，健保署在官網架設「弱勢通報平台」，民眾若發現處境堪憐弱勢孩童，可透過這個平台，使其能夠得獲得幫助。健保署的健保愛心專戶可接受社會各界愛心捐款，用以協助無法透過分期攤繳、紓困貸款、愛心轉介等欠費協助措施之弱勢民眾，繳納健保費用，網址如下: https://cser.intra.nhi.gov.tw/webness/system/mainpage.aspx)。

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