桃園男無照酒駕欠36萬罰鍰　執行署扣車！家人出面了

▲法務部執行署桃園分署日前執行欠繳交通罰鍰9萬餘元林姓納稅義務人查封作業，隔日立即完成分期繳稅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署為加強執行欠繳交通罰鍰與酒駕等案件，日前查出林姓納稅義務人住家，欠繳36萬元，分署欲查封名下一台福特轎車，家屬獲悉後同意代替林男到分署辦理分期繳款作業；另一位黃姓義務人因酒駕案件遭罰9萬元，去年6月間辦理分期，但僅繳納4期後中斷未再繳納，桃園分署多次催繳聯繫黃男，經執行人員鍥而不捨催繳，黃男12日主動至桃園分署繳納剩餘分期款項。

桃園分署指出，住在蘆竹區的28歲林姓男子，自2017年間起，多次無照駕駛、闖紅燈與毒酒駕等違規行為，累計多達66筆共計36萬餘元罰鍰未繳，由於違規情節重大，經桃園市政府交通事件裁決處移送桃園分署進行強制執行。因林男在監服刑中，其名下僅有一台福特轎車，桃園分署12日前往林男住家欲查封車輛，林男家人見狀深怕車輛被拍賣，13日主動代替林男到桃園分署辦理分期繳納。

▲法務部執行署桃園分署日前執行欠繳交通罰鍰黃姓納稅義務人，到其府上強制執行，黃男昨天到桃園分署辦理分期繳款作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一位也住在蘆竹區38歲黃姓男子，亦因多次無照駕駛被裁罰，去年6月間辦理分期繳納，但僅繳納4期後即中斷，留存手機號碼也成為空號，桃園分署均無法取得聯繫，本月7日執行人員前往黃男戶籍地現場欲強制執行，但未發現黃男在住家，經大樓管理員協助聯絡黃男母親。

黃男母親本來對於分署執行官詢問多所保留，後來獲悉黃男因酒駕違規遭主管單位開罰，願意提供黃男聯繫方式，並請桃園分署強力執行，希望兒子記取教訓，不要再涉及酒駕。桃園分署電話聯繫後，黃男12日親自到桃園分署辦理分期，當場繳納分期款項6000元。

桃園分署呼籲，對於積欠酒駕罰鍰之納稅義務人，絕對依法強力執行，彰顯維護公權力之決心，民眾切勿心存僥倖，以免財產遭扣押或拍賣，得不償失。

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