欠繳1126筆36萬元國道通行費+罰鍰　政府使出這絕招對付他

▲桃園分署查封李姓義務人所有位於莊敬路二段的臨路停車場空地。（圖／桃園分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署），為加強執行欠繳ETC通行費、停車費與交通罰鍰案件，日前對一位欠繳1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件合計36萬餘元的李姓義務人，查封其所有位於桃園區莊敬路二段的市區精華土地5筆，將於明年年1月4日「123聯合法拍會」進行第一次公開拍賣程序，以彰顯維護公權力及強力執行的決心。

桃園分署表示，李姓義務人自2018年度起，多次未繳納ETC通行費與路邊停車費之交通罰單，累計超過1千餘筆，違規情節重大，經移送機關新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行，但薪資與存款都無法執行，另經桃園分署多次催繳均未繳納後，於是即查封李姓義務人名下5筆位於桃園區莊敬路二段住宅區內之土地。

▲桃園分署查封李姓義務人所有位於莊敬路二段的市區內住宅區土地。（圖／桃園分署提供）



其中1筆土地係面臨馬路的水泥地停車場，價值不斐，土地雖為持分，但經鑑價後5筆土地價值250萬元。李姓義務人知悉所有土地被查封後，持續向桃園分署表示願意繳納請求暫緩執行，然卻多次爽約未按約定期日提出清償計畫，桃園分署為維護公權力，已定於明年1月4日「123聯合法拍會」進行第一拍，如李姓義務人屆時仍未清償1千餘筆路邊停車費、ETC通行費與交通罰單，將以不動產拍賣所得來清償欠款，以維護國家債權之實現。

桃園分署呼籲欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰單的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪、拍賣車輛或不動產，得不償失！