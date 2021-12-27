　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠繳1126筆36萬元國道通行費+罰鍰　政府使出這絕招對付他

▲男子欠繳1126筆ETC通行費，土地將被查封拍賣。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署查封李姓義務人所有位於莊敬路二段的臨路停車場空地。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署），為加強執行欠繳ETC通行費、停車費與交通罰鍰案件，日前對一位欠繳1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件合計36萬餘元的李姓義務人，查封其所有位於桃園區莊敬路二段的市區精華土地5筆，將於明年年1月4日「123聯合法拍會」進行第一次公開拍賣程序，以彰顯維護公權力及強力執行的決心。

桃園分署表示，李姓義務人自2018年度起，多次未繳納ETC通行費與路邊停車費之交通罰單，累計超過1千餘筆，違規情節重大，經移送機關新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行，但薪資與存款都無法執行，另經桃園分署多次催繳均未繳納後，於是即查封李姓義務人名下5筆位於桃園區莊敬路二段住宅區內之土地。▲男子欠繳1126筆ETC通行費，土地將被查封拍賣。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署查封李姓義務人所有位於莊敬路二段的市區內住宅區土地。（圖／桃園分署提供）

其中1筆土地係面臨馬路的水泥地停車場，價值不斐，土地雖為持分，但經鑑價後5筆土地價值250萬元。李姓義務人知悉所有土地被查封後，持續向桃園分署表示願意繳納請求暫緩執行，然卻多次爽約未按約定期日提出清償計畫，桃園分署為維護公權力，已定於明年1月4日「123聯合法拍會」進行第一拍，如李姓義務人屆時仍未清償1千餘筆路邊停車費、ETC通行費與交通罰單，將以不動產拍賣所得來清償欠款，以維護國家債權之實現。

桃園分署呼籲欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰單的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪、拍賣車輛或不動產，得不償失！

ET快訊
前議員兒親抓！大馬歌手裸身倒地　大喊救命畫面曝
新北30歲男疑吃到「倒吊子」！　倒地猝死
NIKE官網「快閃折上折」！　跑鞋現省超過1700元
「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！　房務揭真心話
酒駕撞死二寶媽！　法務部長說重話了
吳宗憲深夜「找第三者」約談鹿希派！態度軟化：言教、身教都已完
Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丟汽油彈縱火「害前妻老闆嚴重燙傷」！家暴醋夫遭聲押

天冷來顆檳榔取暖卻要命　30歲男疑吃到「倒吊子」倒地猝死

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手裸身倒地　狼狽大喊救命畫面曝

無照駕駛他最狂！被抓29次又愛闖紅燈　拒繳25萬罰款房產險查封

欠繳1126筆36萬元國道通行費+罰鍰　政府使出這絕招對付他

提高酒駕刑責未獲立院通過！法務部長「感到可惜」：從重量刑

夫「不能沒有妳我就愛你」　闖門硬上老婆下場曝光

撞死慈母／高雄警今起8天大執法　酒駕致死案將建議聲押

汐止女穿越馬路遭娃娃車猛撞！「骨盆腔大量出血」　搶救7hrs不治

黑幫「投資靈骨塔」詐5千萬狂炫富　爽開凱燕雙B專挑8668掛牌

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

丟汽油彈縱火「害前妻老闆嚴重燙傷」！家暴醋夫遭聲押

天冷來顆檳榔取暖卻要命　30歲男疑吃到「倒吊子」倒地猝死

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手裸身倒地　狼狽大喊救命畫面曝

無照駕駛他最狂！被抓29次又愛闖紅燈　拒繳25萬罰款房產險查封

欠繳1126筆36萬元國道通行費+罰鍰　政府使出這絕招對付他

提高酒駕刑責未獲立院通過！法務部長「感到可惜」：從重量刑

夫「不能沒有妳我就愛你」　闖門硬上老婆下場曝光

撞死慈母／高雄警今起8天大執法　酒駕致死案將建議聲押

汐止女穿越馬路遭娃娃車猛撞！「骨盆腔大量出血」　搶救7hrs不治

黑幫「投資靈骨塔」詐5千萬狂炫富　爽開凱燕雙B專挑8668掛牌

候選人涉賄選、妨礙他人競選等罪　國民黨151案最多、遭連坐罰1.2億

2022「長春花藍」包包必收！LV已經太美、GUCCI迷你肩背太Q

丟汽油彈縱火「害前妻老闆嚴重燙傷」！家暴醋夫遭聲押

2021十大藝文新聞！三級警戒重創藝文界、台灣維納斯重見天日入榜

「文山vs.北投」比增值潛力　這區單價略貴3萬「交通好一點」

重量級海鮮煎餅酥香厚實！新開幕韓式最低180元精緻小菜無限續盤

女模拍廣告竟因長相被指辱華！　氣炸喊「眼睛小不配做中國人？」

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」　牠蓋完秒露滿足笑容：我就愛美

向詹皇喊話？神經刀：電話號碼沒變　「榜眼」畢斯利也標記湖人

大新竹升格林智堅問朱立倫1句話　這4個字被嗆「量你不敢」

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

社會熱門新聞

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

快訊／汐止女穿越馬路遭娃娃車撞飛　命危送醫搶救

酒駕男自稱光電作業員　真相：半套店長專吸女人血

即／酒駕男撞1家4口　同車友人落跑到案

「夫妻交換」人夫迷上她　妻怒告

黑帽T+口罩低調不語　鹿希派被逮超驚訝

政府何時向酒駕宣戰？　王浩宇：死刑也不可能

陳其邁震怒提修法建議　同車乘客要刑事責任

獨／台美會「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼

更多熱門

相關新聞

包租婆欠費1萬元　聽到「查封套房」乖乖繳清

包租婆欠費1萬元　聽到「查封套房」乖乖繳清

設籍新北市的林姓婦人名下有車有房，還在桃園市有套出租套房當出租婆，但卻被查出自2018年9月至2019年12月之間，開車上高速公路卻積欠多達1萬餘元通行費未繳，經高公局移送法務部執行署桃園分署強制執行，11月底桃園分署查封林女位於桃園市的出租套房，林女獲悉後立即將欠款繳清。

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

桃園2件大型拍賣案　為國庫追回2千萬

桃園2件大型拍賣案　為國庫追回2千萬

桃捷綠線G09站旁70坪透天法拍　1631萬標出

桃捷綠線G09站旁70坪透天法拍　1631萬標出

桃園分署4/6日聯合拍賣　好康物件多

桃園分署4/6日聯合拍賣　好康物件多

關鍵字：

桃園分署欠繳ETC通行費土地查封拍賣

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

綜藝天王星二代家教大比拼！

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面