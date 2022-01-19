衰騎士慘摔手腳都斷酒測0.23　檢發現竟是「山羊」害的不起訴

▲桃園市古姓男子去年9月間在超商飲用2罐啤酒後騎車上路，但半途中卻撞上突然衝出的山羊翻覆，古男四肢多處骨折受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子去年9月間下班後在超商飲用2罐啤酒後騎車返家，行經台66線觀音段時，路旁山羊突然衝出，古男來不及閃躲撞上山羊翻覆倒地，人與山羊都倒在地上奄奄一息，大園警方據報後趕往處理，古男四肢多處骨折與撕裂傷，酒測值為0.23，警方送醫治療後依公共危險罪嫌送辦；古男否認有不能安全駕駛之程度，且肇事原因為山羊，檢方複查無其他積極證據有公共危險等犯行，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，43歲的古姓男子去年9月16日晚間6時許，在觀音區某超商飲用2罐啤酒，半小時後騎車返家，行經台觀音區66線東向9.5公里處時，路旁突然衝出山羊，古來不及閃躲撞上山羊，人羊同時倒在路旁，古男四肢多處骨折，臉部等處也有撕裂傷勢。

▲桃園市古姓男子去年9月間酒後騎車上路，半途中撞上山羊翻覆，人羊倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方據報後到場處理，發現古男傷勢嚴重，為其酒測後酒測值為每公升0.23毫克已明顯超標，警方事後先送醫治療，訊後依不能安全駕駛罪嫌移送桃檢偵辦。

古男在檢方複訊時否認有公共危險罪行，辯稱有喝啤酒，想說喝不多慢慢騎應沒事，但山羊卻是從路旁突然衝出是造成車禍主因；檢方根據大園警方提供之現場事故圖、各項生理機能表、醫院診斷證明書等佐證，檢方認為，本起事故因係山羊突然衝出路面所致，尚無其他積極證據證明肇事原因與古男酒後駕車行為有因果關係，複查無其他積極證據足認有和公共危險犯行，罪嫌不足下檢方偵結予以不起訴處分。

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