搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

▲桃園市古張姓男子去年4月間在中壢火車站搭電梯，見電梯僅他與另一名男子，竟趁機伸手撫摸男子臀部與下體挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年4月間在中壢火車站搭乘電梯時，發現電梯內只有他與另一名年輕男子，竟刻意靠近後趁機伸手觸摸其臀部與下體各一次，對方被摸後嚇了一跳，電梯開啟後張男乘機逃離，被害人則向警方報案提告；桃園地院審理時，張男坦承犯行並當庭認錯，法官審結依違反性騷擾防治法，判處張男拘役25天，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，39歲的張姓男子去年4月28日上午欲搭乘台鐵時，在中壢火車站搭乘電梯至月台，進入電梯後發現電梯裡只有他與另一名年輕男子，張刻意靠近男子並站在其左側，趁其不注意之際，突然伸手觸碰年輕男子臀部與下體等處各1次。

張男對年輕男子性騷擾後隨即逃離，年輕男子驚魂未定不甘受辱，隨即向警方報案提告，警方調閱電梯與火車站等監視畫面蒐證，報請桃園地檢署偵辦；檢方複訊時，張男坦承犯行，檢方依違反性騷擾防制法向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，張男犯案後在警詢、檢方複訊時均坦承犯行，警方並提供電梯內監視器畫面佐證；法官審酌張男趁人不及防備之際，以手碰觸年輕男子臀部與下體，造成其心理上厭惡感，張所為已明顯漠視他人身體自主權，考量張男坦承犯行、犯後態度尚可，至今無故意犯罪之前科，依違反性騷擾防治法判處張男拘役25天，得易科罰金，以每天1千元折算1日，本案還可上訴。

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