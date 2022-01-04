積欠400多筆通行及停車等費用　男子LEXUS車輛將遭拍賣

▲男子名下遭查封車輛。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

戶籍設在桃園市中壢區的張男(男、40歲），積欠359筆ETC通行費、84筆停車費、超速及違停的交通違規罰鍰、牌照稅、汽車燃料使用費及健保費等，積欠金額逾36萬元，張男名下其中1部車輛LEXUS，經法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）查封後，仍未繳納，將於2月15日「123聯合拍賣會」進行拍賣程序，以彰顯強力執行力。

桃園分署4日指出，張姓男子自2017年間開始，陸續積欠ETC通行費、市區路邊停車費，加上駕車超速的交通違規罰鍰等費用，交通部高速公路局中區養護工程分局等機關，自2020年起陸續移送桃園分署執行。桃園分署受理後，2020年7月間透過與桃園市政府交通局合作的即時通報系統，得知義務人車輛之停放位置，桃園分署即刻派員前往拖吊、實施查封。

▲至男子戶籍地現場執行。（圖／桃園分署提供）



張男及其友人曾來電表示，會至桃園分署繳納欠款，請桃園分署暫緩進行拍賣程序，惟張男未履行其承諾，桃園分署送達至張男戶籍地的公文書亦遭退回，桃園分署執行人員於3日至其戶籍地現場查訪，張男80多歲的奶奶在場表示，張男已經許久沒有聯絡，不清楚其行蹤及工作狀況等。桃園分署表示，張男名下將遭拍賣的LEXUS車輛為（型號：EX300、2003年份、排氣量2995c.c）。