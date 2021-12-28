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社會 社會焦點 保障人權

人力仲介欠繳罰鍰8萬元　愛車被強制拖吊...他果然現身繳清

▲桃園市某人力仲介公司積欠近2年逾400筆費用，總計8萬餘元未繳，執行署桃園分署強制執行拖吊名下愛車，李姓負責人立即現身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某人力仲介公司積欠近2年逾400筆費用，總計8萬餘元未繳，執行署桃園分署強制執行拖吊名下愛車，李姓負責人立即現身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某人力仲介公司積欠國道通行費、路邊停車費與罰鍰逾400筆費用近2年，計8萬餘元未繳，經屢次催繳無下文，經主管單位高公局北區養護工程分局與市府交通局移送法務部執行署桃園分署強制執行，日前查出公司名下愛車停放舊桃園地院院址旁公有停車格，桃園分署立即派員強制拖吊，李姓負責人察覺後現身，隨即付清8萬餘元欠款，免除愛車遭拖吊命運。

桃園分署指出，這家位於中壢區的某人力仲介公司，備查出從2018年11月至2020年8月之間，積欠國道通行費272件、路邊停車費計160件費用遲遲未繳，經主管單位屢次催繳無下文，上月底查出該公司名下之2017年出廠之納智傑車輛，停放在舊桃園地院旁公有停車格內，市府交通局透過即時通報系統後通知桃園分署進行強制拖吊。

▲桃園市某人力仲介公司積欠逾400筆費用，執行署桃園分署強制執行拖吊名下愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某人力仲介公司積欠逾400筆費用，執行署桃園分署強制執行拖吊名下愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署人員配合市府交通局欲進行拖吊時，人力仲介公司李姓負責人突然現身，辯稱是公司人員忘記繳費等等，包括國道通行費、停車費與罰鍰等，共計8萬397元。該負責人辯稱，是公司員工忘記繳納，才積欠那麼多筆費用，經過說明，李姓負責人立即以網銀匯款至指定帳戶內，將積欠費用一次繳清，也避免愛車被拍賣命運。

桃園分署呼籲，積欠停車費、通行費之車主，若收到繳款通知，務必須在期限內自行繳納欠款，切勿存僥倖心態，以免愛車被查扣甚至被拍賣，以免得不償失。

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