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確診1周痊癒！旅美台人「台灣病態的緊張感」　網轟：國外是躺平

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

Omicron進入台灣後，引爆多起社區傳播鏈，國人緊張感漸升；不過，就有曾確診的旅美台人認為，「台灣人防疫心態有點太病態了！」這番話掀起論戰，許多網友不以為然，吐槽國外是躺平心態。

網友在Dcard提到，「我是一個在美國的確診仔，1個月前染疫了，咳了兩天睡上一覺之後，一切都跟正常人一樣，再過一個禮拜就驗出是陰性了。對我來說，這整個過程都跟感冒一樣，連請假養病的必要都沒有，更不用說住院吃藥。」

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然而，對於他確診一事，朋友群組的反應及網友的留言，讓他感到相當詭異，直言「彷彿我們在不同時空，不禁想台灣人是不是真的太恐慌了？我不是說謹慎不好，而是這種恐慌似乎有點病態了。」

原po解釋，並不是說要政府放手讓病毒全部進來，而是當確診人數真的上升了，不要以一種世界末日來臨的心態看待，「都過1年半了，我的想法有些改變，至少如果我打兩劑疫苗的老媽確診了，不會擔心她有生命危險。」

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內本土案例不斷增加。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

最後，他也直言，「我覺得病毒最後還是會擴散開來，但同時我也覺得讓人崩潰的不會是病毒本身，而是台灣病態的緊張感。」

對此，許多網友持反面看法，「我不覺得台灣這樣有到很不妥的恐慌程度，只是讓人民知道要好好保護自己跟他人，不要為一己之私亂跑，當成輕微感冒隨便傳染給別人」、「人家是已經躺平，我們一直都在爆發初期心態啊，因為我們並沒有經歷阻止不了疫情」、「你是輕症當然覺得沒問題，啊你知道輕症如果傳染給別人，別人不一定是輕症嗎」、「國外是無法控制了，所以躺平」、「美國可以死85萬人還跟沒事一樣，這比較病態吧」。

不過，也有一些人理解原po所要表達之意，「我人現在在英國，身邊台灣人一個個中獎，目前聽到的就真的3-5天痊癒，沒有後遺症，至少現在英國完全恢復線下課，總有一天要學會與病毒共存的」、「就過度恐慌啊，遲早要面對共存，難不成要永遠鎖國」、「我同意你的看法欸！因為台灣一直保持清零政策吧，所以只要確診數一上升，大家就驚的要命，好像台灣要淪陷了」。

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