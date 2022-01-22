快訊／染疫喜宴男「同桌女友採檢出爐」





▲台南市衛生局長許以霖。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

高雄一名20多歲確診男子（案18212）16日曾到台南安平玄饌宴會館參加喜宴，確診後第一時間通知親友快去採檢，卻未誠實向高市衛生局告知足跡，直到親友撥打1922詢問，全案才曝光。對此，台南市衛生局長許以霖指出，台南市168人採檢都是陰性，至於其他縣市，目前已知高雄一人採檢陽性，是個案同住的女友，2人吃喜宴當天同桌。

16：24更新【衛生局回應，女友採檢陰性，並未確診】

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台南市衛生局回應，有關高雄案18212 於本市活動所匡列571位接觸者，目前168位篩檢結果皆為陰性；另經再次與中央流行疫情指揮中心及高雄市衛生局確認後，該案列為居家隔離的女友採檢結果亦為陰性，並未確診，本局已親自聯繫當事人，並向當事人致上歉意。

衛生局表示，針對18212一共匡列571人，其中含居家隔離11人、自主健康管理180人、自我健康監測380人，全數完成採檢，其中168位結果為陰性。

衛生局指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至昨（21）日止，共接種2,972,431劑次，人口涵蓋率78.3%；第二劑涵蓋率69.8%；加強劑及追加劑涵蓋率11.3%、劑次涵蓋率159.4%。



另外，衛生局說明，台南市自1月14日起調整醫院陪探病規定，陪病者原則1人，特殊情形（如：病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙、經醫療機構評估有必要者）至多2人；提醒市民應避免不必要探病，加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(含RCC)、精神科病房、慢性病房、兒童病房、身心障礙、病況危急或或其他例外情形經醫師同意者（如：實施手術、侵入性治療、急診等）同指揮中心規定開放探病。探病每日固定1時段探病、每名住院病人每次最多2名訪客。



衛生局鼓勵市民多加運用居家快篩試劑進行自我健康檢測，平時務必落實個人防護措施，勤加洗手、佩戴口罩，避免出入人潮擁擠的場所，並儘速完成COVID-19疫苗接種，符合接種追加劑資格者，亦請儘快安排接種追加劑。