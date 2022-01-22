快訊／亞旭電腦群聚爆發　柯文哲示警：全台有5萬名無身分證移工

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，22日全國一口氣新增82例本土個案，中央緊急宣布調整措施，如禁止宮廟舉辦大型活動、大眾運輸禁止飲食等。針對桃園亞旭電腦爆發嚴重群聚感染，柯文哲說，台灣有5萬名沒有身分證的移工，所以保留台北車站注射站，呼籲沒有身分證的移工到北車打疫苗，但中央仍要痛定思痛設法解決無身分證移工的問題。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



針對亞旭電腦群聚案，柯文哲表示，北市府在台北火車站一直保留注射點，「明白講，我們保留注射點是給全台5萬名沒有身分證的移工，從世大運當時我就發現這問題」，但台灣多年來一直沒有解決這問題。

「不過現在抱怨也沒有用。」柯文哲說，對於移工分兩種，一種有身分證、一種沒身分證，有身分證的話至少有管制辦法，理論上要嚴格遵守SOP，這次新北跟桃園的案例就是移動的時候沒有報備，所以造成防疫上的問題。

「其實更可怕的是5萬名沒有身分證的移工，連健保卡都沒有。」柯文哲呼籲，沒有身分證的移工可以到台北火車站，除了過年那幾天會暫停外，其他時間會一直開放，一天可以打到1千多個，希望這5萬名沒有身分證的移工到那裡打疫苗，「保證不會抓你」。至於長期怎麼解決這些沒有身分證的移工，那是中央政府要去痛定思痛想一下。