柯文哲推防疫新戰略　有上呼道症狀「先做快篩再去醫院」

▲台北市長柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，22日全國一口氣新增82例本土個案。針對近來有幾起確診案例發生在診所，柯文哲今呼籲，若有上呼道症狀的人，建議自行做篩檢，「如果你自己都陽性，就不要再去醫院感染其他人，直接到急診去處理」。

「我自己判斷，疫情目前應該是沒辦法控制。」針對近來本土確診爆發，柯文哲下午參加中正區里長座談前受訪坦言，疫情無法控制，不過還好，現在局面跟去年5月不一樣，全台灣打1劑的已經接近80%、打2劑也大概75%，「群體免疫還是有相當程度的保護力」。

柯文哲認為，原則上還是維持二級警戒，但有一些不影響民生的就開始加嚴，內政部已經宣布公共運輸不准吃飯，過年期間宮廟活動要下降，「不影響經濟活動的應該是開始加嚴格，然後看看疫情的變化再來調整防疫戰術」。

柯文哲表示，要利用這地方呼籲一件事情，「有上呼吸道症狀的人，我建議是這樣，你自己去做快篩，如果你自己都陽性，就不要再去醫院感染其他人，直接到急診去處理」。

柯文哲強調，有症狀的民眾請先自己做快篩，如果真的不行，還有7大篩檢站可以先去做篩檢，「有呼吸道症狀不要直接去醫院，先篩檢後看醫生」。