「疫情目前應沒辦法控制」　柯文哲：所幸台灣第二劑已打75%

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，22日全國一口氣新增82例個案，中央緊急宣布調整措施，如禁止宮廟舉辦大型活動、大眾運輸禁止飲食等。台北市長柯文哲表示，「我自己判斷，疫情目前應該是沒辦法控制」，但所幸局面比去年5月好，全台灣打1劑的已經接近80%、打2劑也大概75%，「群體免疫還是有相當程度的保護力」。

▲台北市長柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲表示，目前是先開劍潭的加強版防疫專責旅館，本來計畫是收大概200人，因為總共有234床，但是如果數量再多的話要開第2、3家。柯也提到，要開始思考，如果台灣的疫情爆發，也許沒有症狀的確診者也可能要改用居家隔離，整個戰術還是隨著情況調整。

「我自己判斷，疫情目前應該是沒辦法控制。」柯文哲說，不過還好，現在局面跟去年5月不一樣，全台灣打1劑的已經接近80%、打2劑也大概75%，「群體免疫還是有相當程度的保護力」。

柯文哲認為，原則上還是維持二級警戒，但有一些不影響民生的就開始加嚴，內政部已經宣布公共運輸不准吃飯，過年期間宮廟活動要下降，「不影響經濟活動的應該是開始加嚴格，然後看看疫情的變化再來調整防疫戰術」。

另外，柯文哲也強調，比較確定的一點就是疫苗該打趕快打，台北市下禮拜還是會開啟約24萬的接種量能。至於過年期間，柯說，原則上除夕到初三會停4天，其他時間再看看是否要恢復一些注射量給願意打的人打，中央規定是過年期間7天全部停止打疫苗，但台北市很習慣且戰且走，再看看這1、2天變化，「禮拜一如果我們看情況再跟大家講，是不是在過年期間挪出一些醫療人力再多打一些疫苗」。

柯文哲認為，在現階段，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這是基本的，其他就是該打第3劑疫苗還是打，這樣就算感染，至少不是重症，因為現在Omicron傳染速度很快，但至少沒有真的插管或因為呼吸衰竭死掉，表示這個病傳染速度快，但一個程度上是流感化，大家也不用那麼緊張。

媒體追問，過年行程是否要取消？柯文哲說，原則上以中央命令為標準，但其實到大年初一還要7天以後，會再看看情況。柯強調，疫情是每天在變動，對於經濟沒有影響的先加嚴格，宮廟的活動原則上會先降低，如果完全都不去，那就看這1、2天變化再決定。