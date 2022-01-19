台灣與病毒共存？　醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增17例本土確診，精神科醫師沈政男表示，一堆人在喊「喔，怎麼不升三級！嘿，要與病毒共存。」他說，如果放任不防疫，在那邊與病毒共存，千分之一的死亡率大家可以接受嗎？等到數百萬人染疫，將會死多少人？自己算一算吧。

沈政男在臉書提到，先來看桃園採檢站數據，這幾天社區採檢3萬人，陽性率是多少？零，接觸者不算，你說要與病毒共存，請問病毒在哪裡？難道你要洞開門戶，讓病毒長驅直入，佈滿社區嗎？

沈政男指出，從聯邦銀行群聚爆發至今已經一個禮拜，每天新增仍舊壓在十幾例，而鄰近社區採檢站陽性率是零，這代表病毒傳播鏈已被有效壓制！不是嗎？

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沈政男表示，你看有人在講Omicron的R值是10-12（其實哥在一個月前就算出來了）、三天就傳一輪！既然如此，照理說現在每日新增應達數百，何以只有十幾？就因為傳播鏈被壓制住了。

▼指揮中心指揮官陳時中18日宣布新增17例本土。（圖／指揮中心提供）



沈政男說，如果你不這樣壓制，那麼就會變成歐美或日本，隨便每天新增都會上千；你說挪威死亡率只有萬分之五！歹勢，美國與英國都是千分之二，而其他歐洲國家也在千分之一到三。

「千分之一就好，那樣的死亡率大家可以接受嗎？」沈政男寫道，如果放任不防疫，在那邊與病毒共存，等到數百萬人染疫，將會死多少人？自己算一算吧。

沈政男指出，你又說流感也是如此！拜託，流感的R值是多少？只有Omicron的7分之1，試問把每年流感規模乘以7倍，大家受得了嗎，「米糕吃一碗是好吃的米糕，一次吃7碗呢？呷X碗米糕？吃到X！」

沈政男表示，事實上如果你知道R值的意思，就會了解絕對不只是7倍，而是49倍以上，所以說要與病毒共存之前，「你會先被海K好幾頓，歐美就是如此，而台灣能不能接受，大家可以想一想。」

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，相關染疫個案已經超過百人，這波Omicron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮官陳時中表示，以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。

►本文獲得沈政男醫師授權。

