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美國免費快篩試劑網站試辦上線　首波每戶發4份

▲▼新冠快篩檢測。（圖／路透）

▲Omicron在美國擴散迅速，政府推廣快篩試劑免費索取。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

Omicron變異病毒肆虐造成美國快篩試劑供不應求，拜登政府推出居家快篩發放網站，計劃免費提供民眾5億份試劑。網站今天試辦上線，首波每戶發4份試劑，預計1月下旬寄出。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株席捲美國，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美確診數自去年12月下旬以來急速飆高，一度在今年1月10日新增高達130多萬例，目前7天平均單日新增約70萬例。

由於Omicron肆虐期間適逢美國耶誕、跨年假期，不少民眾聚會後出現疑似症狀，急忙購買快篩試劑自行篩檢，導致試劑一份難求，常常藥局一補貨就被掃光。

為解決民眾買不到快篩的問題，拜登（Joe Biden）政府訂購10億份居家快篩試劑免費提供民眾，其中5億份在快篩發放網站（COVIDtests.gov）19日正式上線日提供民眾登記領取。

為確保篩劑普及性，首波每戶僅提供4份試劑，預計1月下旬由美國郵政管理局（USPS）寄出。民眾不需支付任何費用或郵資。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，快篩發放網站18日試辦上線，19日上午正式啟動。雖無法確保網站不會出現一或兩個程式錯誤（bug），但拜登政府與USPS派出最好的技術團隊，會努力確保網站啟動運轉成功。

經記者今天實際測試，試劑登記頁面簡潔易懂，只需提供姓名、住家地址與電子郵件，5分鐘內就能登記完成。登記後會收到一封來自USPS的確認信，告知待試劑寄出，會再提供包裹追蹤碼與預計遞送日期。

至於快篩使用時機，白宮網站建議民眾在以下3種情況下自行篩檢，包括出現疑似症狀、與確診者密切接觸至少5天後，或是與一群人聚會前，尤其是當中有重症高危險族群或疫苗施打不完全者。

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