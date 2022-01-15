感染新冠味嗅覺不再喪失！　英國研究：Omicron患者8成出現這症狀

▲英國專家發現，出現味嗅覺喪失症狀的比率在Omicron感染患者中大幅降低。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

變種病毒Omicron來勢洶洶，有望在未來取代Delta病毒、成為世界各國新冠肺炎傳染病中的主流病毒。隨著Omicron病毒肆虐英國，英國衛生安全局（The UK Health Security Agency，UKHSA）將感染Omicron病毒的近17萬人與感染Delta病毒的8萬人在症狀上做比較，發現出現味覺、嗅覺喪失症狀的比率明顯下降至以前的3分之1。出現喉嚨痛症狀的比率則高出80%。

根據英媒《每日郵報》於當地時間14日的報導，其實專家們發現新冠肺炎病毒從2年多前發展至今，在症狀表現的方面上已發展成與一般感冒「幾乎難以區分」，甚至味覺、嗅覺喪失的比率明顯下降，取而代之的是喉嚨疼痛，呼籲防疫當局應立即修改病狀清單，將喉嚨痛列入新冠肺炎症狀之一。

英國衛生安全局從17萬4755名感染Omicron病毒患者、8萬7930名感染Delta病毒患者進行症狀數據分析，其中感染Omicron病毒的病患中高達54%出現喉嚨疼痛，但卻只有13%的患者表示失去味覺與嗅覺；相比之下，感染Delta病毒的患者中，約有34%不是出現喉嚨痛、不然就是味覺與嗅覺喪失。

引領英國健康科學公司「ZOE新冠病毒症狀研究」（ZOE Covid symptom study）的遺傳流行病學教授斯派克特（Tim Spector）表示，「當Delta病毒占新冠流行主導地位時，包括流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏與喉嚨痛的主要症狀並沒改變，不過我們發現，嗅覺喪失症狀的發病率有所下降，它在Delta十大症狀中位列第10，然而在Omicron主要症狀排行中，它已跌到第17名，只有5分之1的人有這種症狀。」

報導指出，英國防疫當局多次未能及時更新新冠肺炎症狀列表，而為人所詬病。敦國王學院科學家呼籲，當局應立刻修改健康指南，將喉嚨痛列入新冠肺炎警告症狀中。

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