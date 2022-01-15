快訊／疫情燒進學校！西堤擴大採檢500人　最新PCR結果出爐

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝桃園事）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園疫情風暴狂燒！桃園中壢高商一名學生因在西堤餐廳打工，遭聯邦銀行健行分行尾牙聚餐員工傳染染疫，桃園市政府14日下午於學校加開採檢站，緊急對全校2000名師生進行採檢後，再傳出3人確診，另1位就讀東興國中的同住家人也染疫，教育局已緊急通知2校進行預防性停課14天，15日再增加3名顧客確診，確診人數累計已達20人，桃園市府也緊急針對相關足跡擴大匡列採檢，最新檢驗結果也出爐！

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▲桃園市府宣布最新匡列採檢PCR人數與結果。（圖／市府提供）



鄭文燦指出，傳出有確診的西堤餐廳、瓦城餐廳、中壢高商與東興國中等，中壢高商與東興國中急召師生回來採檢，其中中壢高商採檢1030位師生，PCR結果均為陰性；東興國中採檢176位，PCR結果均為陰性；信義國小與東安國中採檢2位，1為陰性，1位正在檢驗中。

至於在瓦城餐廳部分，採檢31人，20位陰性，11位尚在檢驗中；西堤餐廳中則有40位陰性，8名陽性確診，送往集中檢疫隔離所則有149位，市府也將會再進一步擴大回溯，預估將會有500多人必須採檢，針對1月7至12日有前來餐廳用餐的客人，也都會發放相關簡訊通知，呼籲所有曾在該段時間前來西堤用餐的客人盡速採檢，防堵疫情持續擴散。