神奇！騎士撞搶快左轉車　飛起摔落引擎蓋機車全毀人輕傷

▲鐵灰色自小客疑似搶快左轉，造成直行的黃牌重機撞上，重機駕駛即前滾翻橫躺汽車引擎蓋上，所幸僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉昨（14）日發生一起自小客車與黃牌重機碰撞車禍事故，由鄭姓男子駕駛自小客疑似搶快左轉，造成直行的廖姓男子騎乘黃牌重機撞上，重機駕駛即前滾翻橫躺汽車引擎蓋上，所幸僅受輕傷，台西警分局呼籲駕駛人共同遵守道路交通標示、標誌、標線規則，共同建立用路人良好守法習慣。

台西警分局指出，此案車禍發生於14日上午麥寮六輕廠東門警衛室前，自小客從東環路北往南行駛左轉仁德路，與行駛東環路北往南直行重機車碰撞，台西警分局橋頭派出所受理後即趕往現場處理兩位駕駛均受輕傷，酒測值為0。

▲鐵灰色自小客疑似搶快左轉，造成直行的黃牌重機撞上，車頭零件散落滿地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局呼籲駕駛人，遇有交通號誌左轉綠燈箭頭未亮時應在停止線前停等，待左轉箭頭燈亮時才可以左轉行駛，呼籲駕駛人共同遵守道路交通標示、標誌、標線規則，共同建立用路人良好守法習慣。

▲鐵灰色自小客疑似搶快左轉，造成直行的黃牌重機撞上，重機車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鐵灰色自小客疑似搶快左轉，造成直行的黃牌重機撞上，雙方駕駛酒測值為0，均受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林春節運輸管制多 草嶺賞櫻虎尾匝道都有限制



►安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場 公布防疫加嚴規定

►老五老基金會連續16年 實現「獨居不便長者」外出購物的想望

►騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡 警即刻救援



