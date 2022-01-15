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Delta+Omicron「雙變種夾擊」　陸官方：春節防疫形勢嚴峻

▲▼新冠Omicron疫情燒到廣東珠海。（圖／CFP）

▲大陸多省爆出Omicron確診。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委15日召開記者會，新聞發言人米鋒表示，大陸面臨Delta及Omicron變種病毒輸入疫情的雙重挑戰，春運即將開始，人員流動和聚集大幅增加，疫情防控形勢嚴峻。

大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在記者會上首先提到，隨著全球新冠疫情的蔓延擴散，病例總數的增加不斷升高，外防輸入的風險持續加大，加上春運、寒假和春節即將到來，跨地區人員流動增加，疫情防控形勢嚴峻複雜。

▲▼新冠Omicron疫情燒到廣東珠海。（圖／CFP）

賀青華表示，面對如此嚴峻的疫情防控形勢，大陸疫情總體形勢還是平穩的，局部地區發生的本土聚集性疫情總體上能夠做到短時間內有效控制，「天津發生的本土Omicron聚集性疫情已經波及到河南省安陽市和遼寧省大連市，但是近3天新增加的病例主要集中在隔離點篩查發現，疫情外溢的風險逐漸在降低。」

賀青華指出，陝西西安疫情已經進入到了收尾的階段，仍需要嚴密防範，醫療機構和集中隔離點的感染風險以及個別地區的疫情反彈。河南鄭州和許昌疫情近日新增加的病例數呈持續下降態勢，疫情出現了好轉的跡象，續發傳播風險也在逐步降低。

不過，賀青華也說，廣東珠海1月14日報告的感染者、廣東中山1月13日報告的感染者、上海1月13日報告的感染者，這三個地方的基因測序均為Omicron變異株，多名感染者的社會活動軌跡比較多，存在社區感染傳播外溢的風險。

▲核酸檢測,河南,禹州。（圖／CFP）

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前，大陸面臨德爾塔和奧密克戎毒株輸入疫情的雙重挑戰，春運即將開始，人員流動和聚集大幅增加，疫情防控形勢嚴峻。

米鋒指出，發生疫情的地區，要加快篩查、流調、隔離，盡早發現和管控風險人員，盡快阻斷傳播途徑；推進落實區域協查，嚴防疫情外溢擴散，「要千方百計用心、用情保障群眾的物資供應和基本就醫需求，確保群眾訴求能得到及時回應和解決。」

米鋒還說，未發生疫情的地區，要毫不放鬆落實常態化防控各項要求，時刻緊繃疫情防控這根弦，加強對風險排查，分類、警准落實核酸檢測、健康監測等各項防疫措施，嚴防疫情發生。

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