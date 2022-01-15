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薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯　紐西蘭緊急發布警報

記者羅翊宬／綜合報導

南太平洋一座靠近東加王國的海底火山從昨（14）日爆發後，今（15）日下午再度劇烈噴發，海底火山將蒸氣與火山灰噴入空中，遠在2000公里外的紐西蘭針對全境發佈海嘯警報，美國太平洋海嘯警報中心（PTWC）警告，在美屬薩摩亞觀測到高約2公尺的海嘯高浪。

綜合外媒報導，美國太平洋海嘯警報中心在分析中指出，海底火山爆發所引起的海波浮起與強勁海流是持續性的，因此恐怕將危害周邊地區的港灣或海灘，而澳洲氣象單位也通報，東加王國首都努瓜婁發（Nukualofa）也觀測到1.2公尺的高浪。

據悉，紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）於當地15日晚間8時左右（台灣時間下午3時）發布海嘯警報，由於東加地區火山爆發，預料紐西蘭北島北部、東海岸及查塔姆島（Chatham Islands）沿岸地區將發生強烈且不尋常的水流及不可預測的巨浪。

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關鍵字：

國際焦點海底火山紐西蘭東加薩摩亞海嘯

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