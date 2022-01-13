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獨／高雄提升防疫！醫事人員跨院支援未打第3劑者　每月須PCR1次

▲位於中壢區龍岡天幕球場社區採檢站，醫護人員在場待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄醫事人員跨院支援必須施打第三劑疫苗才免每月採檢。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄防疫超嚴格！衛生局12日發文給各醫療院所，強調即日起醫事人員跨院支援，若已施打第2劑苗疫苗、滿14天以上，且未施打第三劑疫苗者，每個月須加做1次PCR採檢。有診所醫師要入院支援才得知此消息，趕緊施打追加劑，「本來不想打，但想想第3劑是早晚的事，只好趕快去打」。

▲▼高雄市衛生局發函給醫療院所公文內文曝光。（圖／醫師提供）

▲▼高雄市衛生局發函給醫療院所公文內文曝光。（圖／醫師提供）

▲▼高雄市衛生局發函給醫療院所公文內文曝光。（圖／醫師提供）

衛生局昨日函文給醫療院所，內文表示，依據6日高雄市流行疫情指揮中心專家會議決議辦理，各類醫事人員申請報備支援，已施打第3劑COVID-19疫苗，應檢附佐證資料，並於報備支援系統辦理線上申請。

已施打2劑疫苗並滿14天，且未施打第3劑疫苗者，需檢附佐證資料，並於報備支援系統辦理線上申請，「且每月應加做抗原檢驗或PCR核酸檢測至少1次」。另外，醫事人員僅施打1劑或施打2劑但未滿14天者，不予核准跨院支援。

此外，若是跨縣市支援，結束返回原執業登記機構時，每個月也應加做原檢驗或PCR核酸檢測至少1次，但已施打3劑疫苗者得不需採檢。

▲有醫師本來不想打第三劑，「但想想第3劑是早晚的事，只好趕快去打」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有醫師本來不想打第三劑，「但想想第3劑是早晚的事，只好趕快去打」。（圖／記者許宥孺翻攝）

今有診所醫師到醫院支援時，才獲知此消息，該名醫師表示：「我還沒打第3劑疫苗，本來不想打，只好趕快去打，我認為，打第3劑疫苗只是早晚的事情，不打不行，也許下周不打第3劑，連醫院都無法支援」。

衛生局證實有此規定，並指出醫事人員跨院支援有不確定風險接觸，這是以保全高雄市的醫療量能為考量，畢竟醫師是醫療體系的核心，若醫師在支援過程中有曝露風險，相關風險都會回到執業登記醫院，甚至是高雄市12家隔離醫院，恐會造成防疫系統上醫療院所的破口。

▲▼桃園龍岡大操場天幕社區採檢站排隊等待採檢人潮。（圖／攝影中心攝）

▲衛生局表示，醫事人員跨院支援有其不特定接觸風險。（圖／攝影中心攝）

衛生局強調，此項規定是以最高規格防治破口產生，截至今日，高雄市目前第一類醫事人員第三劑COVID-19疫苗接種比例約達50%；全市專責病房有111間房，截至今日，收治剩餘量能約5成。

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