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社會 社會焦點 保障人權

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

記者許宥孺、林名揚／金門報導

海巡署第十一巡防區指揮部12日運用雷達，發現馬祖北竿小坵海域有不明陸船即將越界，隨即指揮馬祖海巡隊10072巡防艇及CP-1029快艇查處，於北竿小坵2.3浬處查獲1艘無船名大陸籍漁船違規越界，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返南竿福澳港留置調查。

▲▼大陸漁船越界，海巡強勢登檢逮3名船員PCR採檢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸漁船越界，海巡強勢登檢逮3名船員PCR採檢。（圖／記者林名揚翻攝）

「你現在的行為已經違法，不要再蛇行了！」馬祖海巡隊10072巡防艇及CP-1029快艇於北竿小坵2.3浬處海域，發現一艘無船名大陸籍船舶越界，立即使用廣播喝令停船未果後實施強靠登檢，經查該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記之三無船舶，船上計有3名船員，初步量測體溫均正常，船上未發現豬肉製品。

▲▼大陸漁船越界，海巡強勢登檢逮3名船員PCR採檢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲該艘漁船無船名、船編，明顯違反船舶交通法規定。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，押返福澳港後，並通知連江縣政府衛生福利局派員到場對3名陸籍船員實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第10岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

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