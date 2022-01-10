快訊／確診者一家3天2夜高雄行！　酒店回應了

▲桃機群聚確診者曾入住高雄一家飯店，衛生局匡列相關接觸者並進行清消。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃園機場群聚疫情延燒到高雄了！一名確診者月初曾入住高雄市一家飯店，衛生局今接獲桃市府通報後啟動疫調，匡列酒店工作人員及相關接觸者進行採檢。對此，酒店也做出回應了。

酒店表示，關於疫情相關訊息一切以衛生局公告為主，酒店於防疫期間嚴格執行清潔，公共區域每小時清消，並依照中央流行疫情指揮中心與高雄市衛生局的規定落實防疫措施。

桃市府指出，個案與照服員家庭、機場手推車感染有關，確診手推車相關確診者(案17473)的兒子(案17504)，是一名10歲以下男童，10日採檢確診，Ct值18，9日緊急採檢239人，238呈現陰性，1人陽性(案17505)，Ct值25.4。

案17505是案17504的補習班同學，衛生局緊急匡列採檢補習班496人，結果陸續出來當中，2人分別就讀的國小停課14天，而案17505的哥哥就讀的國中，今天也預防性停課。衛生局疫調發現，案17505一家曾在月初到高雄旅遊3天，並入住高級飯店，衛生局緊急匡列相關人員進行採檢、清消。

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