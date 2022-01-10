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快訊／確診者跨年3天遊高雄！漢神巨蛋、義享天地等4處足跡曝光

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲桃園確診一家跨年連假曾到高雄旅遊，衛生局匡列相關接觸者進行採檢。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃園機場群聚延燒高雄！一名確診者月初曾入住高雄萬豪酒店，高雄市衛生局今接獲桃市府通報後啟動疫調，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，相關足跡也曝光了。

衛生局今獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於2021年12月31日至2022年1月2日與家人一行4人(案父、母與兄)至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父(案17473)。

依據中央流行疫情指揮中心說明，案17473於2021年12月30日出現相關症狀，根據美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右，經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低。

▲▼高雄萬豪酒店3月28日掛牌營運 。（圖／記者許宥孺攝）

▲確診者曾在跨年期間入住高雄萬豪酒店 。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局指出，為確保本市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)並已完成徹底清消工作。市府呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。

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