陳其邁送公托人員新年大禮包！每月加薪4600　調薪幅度逾13%

▲高雄市長陳其邁走訪新興公共托嬰中心，宣布全市公托人員加薪。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今(13日)走訪新興公共托嬰中心，並送上新春大禮包，宣布全市公托人員自1月起月薪加碼4600元、廚師加碼2000元，合計有356名公托工作人員受惠。

陳其邁表示，市府要解決長期托育人員人才薪資落差，因為公托和準公共化幼教人員薪資差距約4000至6000元左右，造成公托人才延攬不易，也留不住人才，「原本公托人員平均起薪是3萬元，調高至3萬4600元，自今年1月起調升4600元，每一年再增加500元的級距」，而兒童用餐營養廚工也加薪2000元。

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▲▼陳其邁宣布全市公托人員加薪4600元、兒童廚工加薪2000元。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，公托人員長期薪資結構不合理，加薪能夠有一個比較好的工作環境，調升之後，平均的薪資水準大概就跟台北、新北達成同一個水準，也會比六都其他城市更好。

社會局指出，高雄市跨齡共享校園空間的公托設施，在2022年底將從7處增加到26處，積極實踐「托教一條龍」的公托建置模式。同時，自2021年8月起率先調降公托中心托育比為1比4，並調整公共托育服務收費一致為9000元。

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