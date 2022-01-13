居服員1人衍生3條傳播鏈！鄭文燦曝2關鍵：西堤聚餐恐是感染源

▲桃園市政府召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染持續擴大，因確診居服員（案17472）曾到中壢區聯邦銀行健行分行，累計14人染疫。對此，桃園市長鄭文燦今（13日）於記者會指出，由案17472衍生出3條傳播鏈，並提到該銀行因曾在西堤牛排中壢中山店年終聚餐，研判是可能的感染源，目前已要求該餐廳暫時停業。

鄭文燦指出，案17472（居服員）可算是指標個案，衍生3條傳播鏈，第一條是同住家人以及衍生出食品廠職場，所幸後續採檢均是陰性，無新增個案；第二條是乾妹妹（17507）的職場，相關接觸者280人，已全數進行居家隔離，或者送往檢疫所，其中隔離期間新增2人確診，分別是婆婆與未滿10歲的兒子；至於第三條則是聯邦銀行健行分行，累計14人確診。

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鄭文燦表示，針對銀行群聚案，市府也提出新對策，由於指標個案（案17472）1/9確診，回溯其1/4赴銀行開戶至1/11的足跡，共有22人開戶、2415人有交易紀錄，取最大數字共匡列3013人，今早已發簡訊通知被匡列者前來採檢。



另外，鄭文燦提到，聯邦銀行健行分行1/7曾在西堤牛排中壢中山店進行年終聚餐，雖非以桌菜形式用餐，但根據確診者發病、出現症狀的時間一致，研判感染源就是這場聚餐。目前市府已針對該餐廳員工、客人共108人進行採檢，並要求餐廳暫停營業。

▼居服員衍生3條傳播鏈。（圖／桃園市府提供，點圖可放大）



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