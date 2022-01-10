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社會 社會焦點 保障人權

媳婦遭酒駕撞死！兒孫3人躺病床　嬤收800萬捐款流淚感謝民眾

▲▼高雄酒駕車禍，父女3人最新近況。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄酒駕車禍，林父多處受重傷仍在加護病房救治。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子黃子洋酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。社會局4日開立救助金專戶代收愛心捐款，統計至7日，合計有1322筆善款共792萬9813元湧入，市府今將支票交給林阿嬤，阿嬤感動到又哭了，並表示感謝各界捐助。

▲社會局彙整4日至7日已入帳並完成核對的款項，以開立支票的方式提供林家家屬。（圖／高雄市社會局提供）

▲社會局彙整4日至7日已入帳並完成核對的款項，以開立支票的方式提供林家家屬。（圖／高雄市社會局提供）

社會局協助林家開立社會救助金專戶「代收指定捐款」，從1月4日開始，各界愛心捐助踴躍，市長陳其邁也捐助10萬元助傷者及家屬生活重建。社會局彙整4日至7日已入帳並完成核對的款項，合計1322筆共792萬9813元整，以開立支票的方式提供，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家阿嬤。

收到第一批的市府代收捐款，林家家屬表逹對各界愛心的感謝，家屬說，車禍發生的當下，面對一家四口剩三口，他們非常痛心和心碎，隨之擔心面對後續的醫療復健照顧及生活重建等費用，還好有民眾的愛心捐助，讓已退休健康欠佳的兩老，不用再煩惱相關的花費。家屬謝謝各界捐助，也感謝高雄市政府的全力協助。

▲▼社會局將支票交給林阿嬤 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼社會局將支票交給林阿嬤 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼社會局將支票交給林阿嬤 。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，自酒駕事故發生後，除長庚醫院全力支持林爸爸和2姐妹接受治療之醫療費用，社會局也媒合英倫牙醫體系，捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，並安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢等，協助家屬度過難關。目前捐款仍持續增加中，後續帳務彙整確認後，分批轉交給家屬運用，社工也將持續關懷，協助家屬回復自立的正常生活。

這起酒駕造成一死三重傷的悲劇就發生在2021年12月26日，當時林姓男子帶著范姓妻子和一對女兒到前金區愛河看燈光秀、逛市集，徒步行經河東路與國民路口時，遭駕駛BMW的男子黃子洋撞上，一家四口遭猛力撞擊，當場彈高噴飛好幾公尺，警方事後調查，黃子洋酒測值高達1.24毫克。

▲▼高雄酒駕車禍，父女3人最新近況。（圖／記者吳世龍攝）

▲姊姊(左)全口牙脫落、雙腿骨折；妹妹(右)腦部受創觀察中。（圖／記者吳世龍攝）

范姓女子送醫後傷重不治，林男經搶救後仍在加護病房救治，傷勢包含腦、胸、頸椎、雙腳等，傷勢最為嚴重，姊姊雙腳骨折、全口牙掉落需手術重建；妹妹腦部受到重擊，目前仍在觀察，姊妹倆已轉普通病房。

▲▼高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款。（圖／記者吳世龍攝）

▲里長偕同林家家屬召開記者會募款，林阿嬤崩潰落淚。（資料圖／記者吳世龍攝）

美好家庭在一夕之間破碎，林男和范女本是一家經濟支柱，現在醫藥費重擔全落在林家兩老身上，林阿嬤更是整天守在加護病房，就怕醫院臨時要簽手術同意書，錯過會延誤病情，情緒瀕臨崩潰邊緣，讓家屬也相當心疼。

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