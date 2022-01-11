國民黨公投、罷免案接連失利　許淑華：談2024是癡心妄想

▲國民黨立委許淑華。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營兩戰失利恐衝擊2022甚至2024總統大選，對此，國民黨立委許淑華表示，現在2022能不能把基本的縣市長穩固住都還是未知數，「談2024是癡心妄想。」

針對中二補選失利，許淑華表示，一開始顏寬恒陣營認為操作藍綠對決沒機會，加上媒體資源不對等、民進黨行政資源輔選，任誰都很難招架，所以決定要催出基本盤一決勝負，而國民黨中央就是針對民進黨攻擊來幫忙協助回應等等，所以黨中央與顏寬恒陣營就是保持這樣的互動。

對於林昶佐罷免案失敗，許淑華也分析過去幾場罷免案，許指出，新的罷免法通過時，第一個適用的是韓國瑜，韓後來等於被民進黨政治清算，接著前桃園市議員王浩宇被罷免時，民進黨則採取保守態度，後來王浩宇被罷掉，再輪到高雄市議員黃捷，民進黨則採正面對決守住。

許淑華解釋，前立委陳柏惟雖然被順利罷免，但是這次補選又扳回一城，等於「小綠換成正綠」，而林昶佐罷免案也是一樣，總統、副總統都全力支援，公投部分民進黨也是正面對決，「從這些經驗來看，民進黨採取正面對決模式時都沒有輸過。」

許淑華表示，但國民黨在補選或是罷免等議題、只要跟公民團體有關，在拿捏上都會有所失據，因為國民黨會一直想尊重公民團體的提案，並從旁協助，試圖想用理性腦袋告訴社會大眾國民黨立場，「但國民黨現在沒有話語權，外界也不在乎，大家只會覺得國民黨在戰役中沒有盡力。」

許淑華說，黨中央也知道藍綠基本盤不對等，每當介入太深時，很多公民團體其實也不希望國民黨去幫忙，因為一去又搞成藍綠對決，中間選票就因此喪失，但不去基本盤又催不出來，但最後外界會覺得國民黨沒有幫忙，變成進退失據。

許淑華表示，國民黨要不怕輸，要從輸裡面得到經驗，現在基本盤萎縮，既沒有媒體資源也沒有行政資源，人只要在小的時候，就會更害怕失去，當更害怕失去時就不敢有新作為，就會越來越保守，「但民進黨會這樣就不打你嗎？還是照樣打，國民黨支持者看到現況也會流失掉。」

許淑華表示，國民黨不能一直哀怨資源不足，經過失敗之後必須思考，要如何找到新的出路、如何讓外界看到我們還能再戰，相信朱立倫自己也是選戰上台的，經過與公民團體的合作，「國民黨在2022該如何應對，主席要有自己的想法。」

對於2024總統大選，許淑華提到，國民黨如果現在談選戰會被人家笑，因為看不到有任何基礎能打贏，目前靠近的是2022地方大選，若現在不從失敗而有所改進，民進黨到時用同樣方式再打，「哪有2024？」

許淑華指出，國民黨不能把執政希望，寄託在民進黨執政做得不好，畢竟2022能不能把基本的縣市長穩固住都還是未知數，現在談2024是癡心妄想。許也強調，不是說國民黨沒有目標，而是因為每次成功，都是要靠基礎一次次地累積。

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