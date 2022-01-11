龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

▲龐建國。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今墜樓身亡，由於他凌晨曾3度在LINE群組寫下「不公不義的台灣，我生不如死」，並曾對前副主席郝龍斌透露對國民黨有點失望。對此，國民黨主席朱立倫表示，「建國兄的話，我們聽到了，也記住了」。

根據《聯合報》報導，郝龍斌表示，與龐建國最後一次通話是在2個星期前，龐建國深受大腸癌擴散之苦，但龐建國告訴他現在還有鬥志，全力對抗病魔，但對社會與國民黨現況感到失望。

對此，朱立倫透過臉書表示，驚聞龐建國墜樓的噩耗，既沈痛且不捨，建國兄是位謙謙君子，不但在學術或者政壇都有卓越的成就，也是不可多得的好朋友，其離世讓國家失去一位在教育與政治崗位上默默付出的優秀人才，國民黨也失去一位充滿知性涵養與愛國熱血的優秀同志

朱立倫提到，聽聞建國兄離世前的諍言，「我百感交集，面對當前艱困局勢，我們更要團結面對，越挫敗，越要堅強，建國兄的話，我們聽到了，也記住了」。

龐建國今（11日）上午7時，在台北市內湖住家墜樓身亡，死亡待釐清，但現場留有遺書。據悉，龐建國在11日凌晨4時33分、36分、38分，在一個和兩岸相關的群組裡面，3度發出輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」

此外，龐建國在文化大學的學生透露，今天凌晨龐在學生群組留下「不公不義的台灣我生不如死」的訊息，學生看到後不斷回覆安慰，沒想到上午就接到他的死訊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995