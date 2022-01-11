　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

▲▼呂秀蓮記者會-龐建國。（圖／記者黃克翔攝）

▲龐建國。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今墜樓身亡，由於他凌晨曾3度在LINE群組寫下「不公不義的台灣，我生不如死」，並曾對前副主席郝龍斌透露對國民黨有點失望。對此，國民黨主席朱立倫表示，「建國兄的話，我們聽到了，也記住了」。

根據《聯合報》報導，郝龍斌表示，與龐建國最後一次通話是在2個星期前，龐建國深受大腸癌擴散之苦，但龐建國告訴他現在還有鬥志，全力對抗病魔，但對社會與國民黨現況感到失望。

對此，朱立倫透過臉書表示，驚聞龐建國墜樓的噩耗，既沈痛且不捨，建國兄是位謙謙君子，不但在學術或者政壇都有卓越的成就，也是不可多得的好朋友，其離世讓國家失去一位在教育與政治崗位上默默付出的優秀人才，國民黨也失去一位充滿知性涵養與愛國熱血的優秀同志

朱立倫提到，聽聞建國兄離世前的諍言，「我百感交集，面對當前艱困局勢，我們更要團結面對，越挫敗，越要堅強，建國兄的話，我們聽到了，也記住了」。

龐建國今（11日）上午7時，在台北市內湖住家墜樓身亡，死亡待釐清，但現場留有遺書。據悉，龐建國在11日凌晨4時33分、36分、38分，在一個和兩岸相關的群組裡面，3度發出輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」

此外，龐建國在文化大學的學生透露，今天凌晨龐在學生群組留下「不公不義的台灣我生不如死」的訊息，學生看到後不斷回覆安慰，沒想到上午就接到他的死訊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／確診護理師足跡再+1　新北三重薑母鴨店待3小時
快訊／F16V失聯！15:25光點消失　緊急搜救飛官
摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地
快訊／3Q陳柏惟「從宣傳車重摔地」！　緊急送醫
「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間
快訊／桃園全市國小提早放寒假！　本週五最後一天上課
許淑華爆韓國瑜「不從政了」！　理由曝光
快訊／護理師男友在信義區某餐酒館工作　14顧客緊急採檢
國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友聯想到「他」：怕爆
快訊／中山區薑母鴨店有足跡！　北市府：護理師曾去過
快訊／「2000萬劑莫德納」何時到？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

馬祖國際藝術島宣傳片曝光！　文總邀奧運拳擊女王陳念琴驚喜客串

快訊／合體林靜儀謝票！3Q陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

許淑華爆韓國瑜不從政了　背後理由曝光

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實：中興醫院護理師曾去過

龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

馬祖國際藝術島宣傳片曝光！　文總邀奧運拳擊女王陳念琴驚喜客串

快訊／合體林靜儀謝票！3Q陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

許淑華爆韓國瑜不從政了　背後理由曝光

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實：中興醫院護理師曾去過

龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

新竹人打5折！添好運、了凡竹北遠百店1／14試營運　樂子餐廳送兒童餐

范國宸重返三壘？　黃泰龍：哪裡跌倒就從哪裡站起來

華航東北亞航線將領先復甦　貨運創62年新高「客貨雙雙得利！」

前台大醫嘆「這條線果然出事了」！點名2縣市：拿回5月防疫強度

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

病毒攻入北市、某國小停課2天　教育局：現無提早放寒假規劃

王嘉爾開春宣布喜訊　親吐「運動員轉歌手」心路歷程　

iPhone 13需求旺！河南鄭州疫情加溫　 鴻海富士康戒備保生產正常

南投「櫻花仙境」大爆發！還有波斯菊、油菜花超夢幻　限時免費開放

石獅子請假找代班？　霞海城隍廟外「虎爺雕像」坐超挺：求姻緣嗎

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

政治熱門新聞

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

顏寬恒謝完票　指「她」是真正打贏選舉的人

LIVE／北市聯合醫院疑醫護確診　柯文哲親上火線回應

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小

龐建國墜樓亡！學生蔡淑君悲慟不已

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

龐建國生前12字訊息曝光　國民黨哀悼：提供家屬一切協助

顏家痛失中二只是逗點！綠營曝下個目標

黃暐瀚稱記者會這件事讓他「牙起來」　「朱立倫再無能力領導藍軍！」

綠營喊下架雲林張家　他曝1關鍵不易

金門議員批議會淪陳玉珍家族打手　民進黨：金門版顏家？

更多熱門

相關新聞

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

國民黨前立法委員龐建國（69歲）今在內湖住家墜樓身亡。對此，中廣董事長趙少康表示，龐建國樂觀直率，既有學術根柢、又有實務經驗，「是一個不可多得的人才，今天噩耗傳來，真是令人不敢置信。」

「我不參選2022大新竹」　林智堅：可看清朱立倫反對是為一黨之私

「我不參選2022大新竹」　林智堅：可看清朱立倫反對是為一黨之私

龐建國傳死訊　學生爆：老師罹癌轉移至腦部

龐建國傳死訊　學生爆：老師罹癌轉移至腦部

邱毅：龐建國死是向台灣發出無可奈何的吶喊

邱毅：龐建國死是向台灣發出無可奈何的吶喊

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感曝這句

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感曝這句

關鍵字：

龐建國朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面