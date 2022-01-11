許淑華爆韓國瑜不從政了　背後理由曝光

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前舉辦新書發表會，仍吸引大批粉絲到場聲援，未來是否重返政壇成為一大關注焦點。對此，身為韓家軍一員的國民黨立委許淑華11日表示，韓國瑜現在就是個開心從政治退下來的人，「不從政了」，現在完全沒有看到他有重回政壇的想法。

許淑華在網路節目受訪時表示，現在很多人都在看韓國瑜新書發表會之後，都好奇韓會不會再有下一步動作，「但他其實很單純，很感恩從高雄市長，到競選總統期間受到許多人支持，雖然下台之後讓很多支持者難過，不過他也確實相當珍惜這些人。」

對於重返政壇，許淑華說，韓國瑜現在做的事跟選舉完全無關，「現在完全沒有看到他有這樣的想法，目前確實沒有看到、嗅到、觀察到、聽到他有任何想法，但韓還是會對政治關心，例如公投案件等等，都會請支持者去關心台灣政治，但是跟他個人從政，到目前都沒有看到。」

至於韓國瑜是否對2024總統大選起心動念，許淑華表示，「我覺得也沒有」，若韓還有野心的話，就不會是這樣的做法，現在他就是從公益出發，帶著支持者一起從公益角度，去發掘感人故事，許指出，因為台灣政治肅殺氛圍太重，「韓國瑜就是希望讓支持者能感到溫馨，所以談2022跟2024完全是沒有的。」

儘管韓國瑜日前同樣稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022、2024選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。