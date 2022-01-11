黃暐瀚批朱立倫輸到呆掉　「反而是江啟臣做了主席該做的事」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，更要「朱下韓上」。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，朱立倫應該是輸到呆掉了，「而就在朱立倫蒸發的這幾天，江啟臣悄悄地做了主席該做的事。」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

而罷昶案、台中補選雙敗後，朱立倫臉書已3天未更新，直到前立委龐建國逝世、F-16V發生墜毀意外時，才發文致意。對此，黃暐瀚表示，朱立倫到現在一篇文章都寫不出來，應該真的是輸到呆掉了。

黃暐瀚表示，朱立倫該出席敗選記者會卻神隱；該去台中陪顏寬恒謝票卻沒到。都知道9號有補選，「不管最後輸或贏，隔天總可以排個行程去台中，陪陪顏寬恒，或者勝選慶祝，或者敗選謝票，結果都沒有。」

黃暐瀚指出，就在主席「蒸發」的這幾天，江啟臣悄悄地做了「主席該做的事」。江陪顏寬恒上車沿街謝票，雖然台中敗選，但還有八萬多人投票給顏寬恒，「這些人以後有選民服務需求去找林靜儀嗎？不用，你還是可以找顏寬恒。」

黃暐瀚表示，看著顏寬恒跟江啟臣，一起在宣傳車上跟選民說謝謝，內心突然一陣感動，「這才是政治的態度，勝不驕、敗不餒，也唯有這樣的堅強，才對得起投票給你的八萬多名選民，就像當年蘇貞昌，慘輸29萬票之後依舊冒雨掃街謝票，不管雨水或淚水，都將滋養你，使你更強壯！」

黃暐瀚批評，這一局朱立倫輸了、輸了選舉更輸了態度。但這局過後還有2022，2024，「朱立倫得想想，自己可以做什麼？不分區立委該是可以換血的時候？臨時會能不能擋下急就章的地制法？縣市首長如何與黨中央方向一致？該做的事情還有很多，身為最大在野黨主席，朱立倫不該再恍神了。」

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