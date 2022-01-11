LIVE／F-16V失聯、飛官陳奕下落不明　空軍1800出面說明

記者蔡文鈴／綜合報導

空軍戰機又傳意外，今（11）日一艘F16V戰機今於嘉義空軍基地起飛後失聯，目前軍方全面起動搜救上尉飛官陳奕。最新搜救情況及事發原因，空軍司令部督察長柳惠千將在晚間6點出面說明。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

一艘F16V戰機今於嘉義空軍基地起飛，卻於11日15時25分因不明原因在東石外海光點消失，目前空軍已啟動相關程序，成立專案小組搜救上尉飛官，並成立專案小組，而S-70C也已在執行對海面人員搜救任務。

根據目前掌握，空軍嘉義基地下午在水溪靶場進行對地攻擊訓練， 一架編號6650的單座F-16僚機，約在15時25分左右雷達光點消失，該飛行員為陳姓上尉，是正在接受F-16V換訓的學員。

針對這次的意外，總統府發言人張惇涵下午表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因，期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

▲編號6650，F-16V。（圖／記者林敬旻攝）

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