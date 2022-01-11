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F-16V捍衛台灣領空！　編號6650戰機2018年出動驅離共機

▲▼F-16戰機曾驅離共機擾台。（圖／翻攝國防部臉書）

▲F-16V機曾驅離共機擾台。（圖／翻攝國防部臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

空軍戰機又傳意外，今（11）日一艘F-16V戰機今於嘉義空軍基地起飛後失聯，目前軍方全面起動搜救上尉飛官。其實，近年來共機頻繁擾台，空軍皆立即派遣戰機驅離，而這架編號6650的F-16V戰機就曾執行過此任務。

一艘F-16V戰機今於嘉義空軍基地起飛，卻於11日15時25分因不明原因在東石外海光點消失，目前軍方全面起動搜救陳姓上尉飛官。

近年來，中共不斷派機擾台，兩岸情勢日漸緊張，這架編號6650的F-16V戰機，就曾在2018年時出動驅離中共轟6K等型機實施遠海長航訓練，捍衛我國領空。

針對這次的意外，總統府發言人張惇涵下午表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因，期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

▲國軍111年春節加強戰備，編號6650，F-16V。（圖／記者林敬旻攝）

▲編號6650，F-16V。（資料照／記者林敬旻攝）

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