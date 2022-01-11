F-16V嘉義東石外海墜毀　空軍下令暫停同型戰機演訓任務

▲F-16V。（圖／嘉義縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對F-16V（編號6650）11日下午執行對地攻擊訓練時，發生雷達光點消失，上尉飛官陳奕下落不明一事。空軍司令部由督察長柳惠千少於晚間召開記者會，初步說明事件經過，同時，空軍司令部也下令，F16型機部隊「天安一號」暫停全部演訓任務。

一架F-16V戰機11日從嘉義空軍基地起飛，但在15時25分因不明原因在東石外海光點消失，目前空軍已啟動相關程序，成立專案小組搜救上尉飛官，並成立專案小組，而S-70C也已在執行對海面人員搜救任務。

柳惠千表示，今天下午空軍發生一起令大家意外的事件，在此初步報告，首先在事件經過上，下午F-16V一批兩架次，嘉義基地起飛，實施大角度對地炸射科目，於水溪靶場墜海，15時24分靶場管制官有立即通報，編號6650飛機墜海。

柳惠千表示，人員資料姓名是陳奕上尉，空軍官校106年班，飛行總時間是321.5小時，F-16V是60.5小時，資格還是僚機，身理狀況均為合格，家庭狀況居住在南投縣未婚，有一位交往許久固定女友。

在天氣狀況上，1500時，能見度相當好，1000呎稀雲，可以目視海面跟天空，符合對地任務的標準。機務狀況方面，機身總時間3415.5小時，110年12月28日進行檢整，狀況良好。

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