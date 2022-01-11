F-16V失聯飛官陳奕28歲！軍旅期許曝　曾警惕自己能力越大責任越大

▲陳奕曾與AT-3自強號高級教練機合影。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

空軍司令部證實，嘉義基地一架由上尉飛官陳奕駕駛的單座F-16V（機號6650），於下午3時26分執行例行性訓練任務時，在水溪靶場週邊光點消失，總統蔡英文已指示全力搶救。其實，過去空軍曾透過臉書介紹陳奕，當時陳是空軍官校航空太空工程學系學生4年級學生，並曝自己是因為想飛而加入空軍。

根據臉書「中華民國空軍」2016年9月20日發布一篇以「空軍官校學指部小小螺絲釘- 陳奕」的文章，並搭配一張陳奕與AT-3自強號高級教練機合影照。全文是當時還為學生的陳奕自我介紹。

陳奕表示，「我是空軍官校航空太空工程學系學生四年級學生陳奕，當初因為想飛而加入空軍，經過嚴格的入伍訓和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚未來的身份，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。」

陳奕也說，「從一年級到現在四年級，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人，期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。」

據了解，陳奕83年次，今年28歲，是南投名間鄉人，為空軍官校106年班生，他的總飛行時數324.05小時，F-16飛行時數則為62.2小時。