快訊／空軍：F-16V失聯飛官陳奕雙親、女友家屬已抵達嘉義基地

▲空軍司令部督察長柳惠千。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍司令部11日表示，空軍所屬嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）在光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。空軍督察長柳惠千表示，飛行員陳奕的父母親、女友及女友母親稍早已抵達嘉義基地。

空軍督察長柳惠千表示，第一時間嘉義基地聯隊長已經通知陳奕的家屬，家屬住在南投縣名間鄉，聽到消息後都非常擔心與錯愕，陳奕的父母親、女友及女友母親稍早已抵達嘉義基地。

柳惠千說明，空軍已經向家屬完整說明事情的起末，也向家屬保證會在第一時間全力搜救，並且投入所有的人力及物力，而心情的安撫是最重要的，在此刻也盡了最大的努力。

柳惠千強調，發生這件事情都不是大家願意看到的，每一個都有最大的期待、祝福，期望有奇蹟、好的消息能夠傳出來，這是目前為止當下可以跟各位分享的最新資訊。

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