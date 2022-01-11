快訊／F-16V墜海前一刻　空軍：失聯飛官的無線電沒有呼叫

▲ F16V墜害意外，目前仍在搜救中。（資料照／嘉義縣政府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

空軍司令部今（11）日晚間出面說明F-16V失聯意外，飛官陳奕仍下落不明。督察長柳惠千表示，今天執行的科目是大角度對地炸射科目，過程中並沒有收到無線電呼叫，也有可能是因為一直按下麥克風的狀況，所以無法收到訊息。

柳惠千說明，戰機執行飛行科目時天氣不錯，靶場飛行官都有看到飛機，能見度不錯，但在執行大角度墜地科目時，出現墜海的狀況，沒有看到人員跳傘，但不排除任何可能，有一線希望都會進行搜救。

此外，柳惠千表示，飛行員在過程中沒有做任何無線電的呼叫，可能是持續按下mic的情況下，無線電在同一波道就無法聽到，這也可能是無法收到訊息的原因。

一艘F16V戰機今於嘉義空軍基地起飛，卻於11日15時25分因不明原因在東石外海光點消失，目前空軍已啟動相關程序，成立專案小組搜救上尉飛官，並成立專案小組，而S-70C也已在執行對海面人員搜救任務。

根據目前掌握，空軍嘉義基地下午在水溪靶場進行對地攻擊訓練， 一架編號6650的單座F-16僚機，約在15時25分左右雷達光點消失，該飛行員為陳姓上尉，是正在接受F-16V換訓的學員。

針對這次的意外，總統府發言人張惇涵下午表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因，期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

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