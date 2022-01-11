快訊／F-16V尚未加裝防撞系統　空軍：還需美方測試整合

▲國軍傳F16戰鬥機失事，編號6650當事飛機F-16V。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對F-16V（編號6650）11日下午執行對地攻擊訓練時，發生雷達光點消失，上尉飛官陳奕下落不明一事。空軍司令部由督察長柳惠千少將於晚間召開記者會，初步說明事件經過，以及飛官人員資料。其中，對於F-16V是否加裝防撞系統一事，柳惠千表示，有跟美方採購，但防撞系統因為系統整合需要在美方進行測試，所以構改部分還沒有加裝防撞系統功能。

柳惠千表示，今天下午空軍發生一起令大家意外的事件，在此初步報告，首先在事件經過上，下午F-16V一批兩架次，嘉義基地起飛，實施大角度對地炸射科目，於水溪靶場墜海，15時24分靶場管制官有立即通報，編號6650飛機墜海。

柳惠千表示，人員資料姓名是陳奕上尉，空軍官校106年班，飛行總時間是321.5小時，F-16V是60.5小時，資格還是僚機，身理狀況均為合格，家庭狀況居住在南投縣未婚，有一位交往許久固定女友。

在天氣狀況上，1500時，能見度相當好，1000呎稀雲，可以目視海面跟天空，符合對地任務的標準。機務狀況方面，機身總時間3415.5小時，110年12月28日進行檢整，狀況良好。

在F-16V是否加裝防撞系統一事，柳惠千表示，有跟美方採購，但防撞系統因為系統整合需要在美方進行測試，所以構改部分還沒有加裝防撞系統功能。