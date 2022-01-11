飛官失聯！全球首支F-16V戰隊成軍不到2個月　執行總金額破1100億

▲蔡英文主持F-16V成軍典禮。（圖／總統府提供）



記者黃巈禾／台北報導

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機，機號6650，下午2時55分由飛行官陳奕駕機起飛，執行例行性訓練任務，3時26分於嘉義東石外海雷達光點消失，目前國軍全力搜救。失聯的F-16V戰機是全世界首支F-16V（Viper）構型的戰鬥機聯隊，然而成軍至今不到2個月就發生憾事。

為了強化我國空防，空軍將現有141架F-16A/B block20戰機升級為「F-16V」戰機，全球首支F-16V戰機作戰隊在去年11月18日於空軍嘉義基地成軍。

執行總金額逾1100億元的「鳳展專案」，由漢翔公司與美商洛克希德．馬丁合作，將現有141架F-16A/B block20戰機分批升級，全案預計2023年前完成，美國同意供售我66架F-16V block70戰機，預計2026年以前全數交機。

當時總統蔡英文親自出席「空軍F-16V型機接裝」典禮，並擔任大閱官親自校閱成軍部隊。蔡英文致詞表示，F-16V性能拼裝有3個意義，首先是台美友誼再進展。蔡英文表示，此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與，在過程中，不論在技術或取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給予許多協助，讓升級順利完成，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是臺美友誼的再進展，更代表臺美夥伴關係的堅定承諾。

第二個意義是，航太科技提升。蔡英文指出，國防產業自主，是重要的政策，希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量，從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表我們航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

第三個意義，國防戰力更堅強。蔡英文說明，F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，今天接裝的F-16V，更是強化戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態，今天是台灣首批F-16V作戰隊成軍，未來，隨著構改的陸續完成，以及自購的 F-16V交機，國防戰力也會更加地堅強。

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