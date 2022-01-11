受國民黨六連敗影響？　邱毅：龐建國死是向台灣發出無可奈何的吶喊

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨前立委龐建國今（11）日上午墜樓身亡震驚政壇！前立委邱毅透過臉書表示，龐建國的死是一項台灣社會的觀察指標，也是向台灣社會的不公不義，台灣社會的快速沉淪，發出無可奈何的吶喊！

邱毅表示，龐建國在立法院擔任立委時，與我隔鄰而坐，他是很溫和理性，但也擇善固執的人。後來他離開立法院，到海基會擔任副秘書長，也到中國文化大學任教。

邱毅指出，龐建國對台灣政局的變化有很多感慨，但在公共場合多次見面，感覺他情緒相當穏定，直至今天凌晨四點多，他突然在Line上連發三條訊息「台灣社會不公不義，生不如死」，可能是受到國民黨六連敗的影響，本想今天找機會安慰下他，不料消息傳來，他在七點於住家墜樓，當場死亡。

邱毅也說，龐建國的死，是一項台灣社會的觀察指標，即在民進黨已經全然控制教育、媒體、輿論、司法、檢調、行政、立法以後，台灣社會已無是非黑白，國民黨不可能透過選舉贏回政權，兩岸也幾乎無可能和平統一。

邱毅認為，龐建國的死，其實是向台灣社會的不公不義，台灣社會的快速沉淪，發出無可奈何的吶喊！

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