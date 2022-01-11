龐建國凌晨傳「尋死訊息」嚇壞眾人　學生爆：老師罹癌轉移至腦部

▲前立委、市議員龐建國，傳出在住家墜樓身亡的消息。（圖／翻攝自龐建國臉書）

圖文／CTWANT

國民黨前立委、市議員也是文化大學教授的龐建國，今（11）日上午傳出在台北內湖區住家墜樓身亡，鄰居下樓發現後打電話報警，龐建國當場死亡。而目前傳出，龐建國曾在凌晨時傳訊息到學生群組留下尋死訊息，嚇壞不少學生。而查閱龐建國的臉書，發現他最後貼文停留在去年10月31日。

龐建國曾任台北市中正、萬華區議員及立委，並在2008年出任馬政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，但他過去因失言風波遭到抨擊，因而退出第一線工作，轉往文化大學任教。感情生活方面，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。事發當時，邱秀珍也在家中，但是直到警方到場後，邱秀珍才知道龐建國墜樓，並陪同警方下樓確認死者身分，前往派出所做筆錄。

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而目前也傳出，龐建國曾在凌晨4點半左右，傳訊息到學生群組，接連說出三次「不公不義的台灣，我生不如死」。部分學生在看到龐建國的留言後，也紛紛留言表示「老師好好保重身體，先別想太多了」、「老師安康為要，敬請老師息怒」、「國之大事，非我們所能改變...」。但沒想到，即便學生勉勵勸慰，仍然無法打消龐建國尋死的念頭。

▲龐建國於凌晨在許多群組中發送尋死訊息。（圖／翻攝自臉書)

實際查閱龐建國的臉書，最後一篇公開貼文是停留在2021年10月31日，他被好友標記在一本名為「2021讓自己開心變健康」的相簿中。而他本身的自己的發文則是停留在10月6日，是轉發一則新聞時評價「兩岸經濟榮枯與共。」

一名龐建國的學生表示，龐建國先前曾透漏自己罹患癌症，已經轉移至腦部。上學期在其中之前的課程都是請其他教授代課，本學期公投前，龐建國也曾鼓勵學生前往投票，在8日的罷免與補選當天仍有上課，沒想到今天卻不幸聽聞噩耗。

文化大學校方表示，龐建國擔任校內國家發展與中國大陸研究所專任教授，過往任教情況都很正常，但從10日晚間開始，龐建國開始在校內同事的群組上發出許多奇怪的文字，與平時舉止落差相當大，推測可能從昨晚就有情緒異常的問題。

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