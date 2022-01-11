龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感：我曾在腦中升起最糟念頭

▲龐建國。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今（11日）上午7時，在台北市內湖住家墜樓身亡，死亡待釐清，但現場留有遺書。對此，同黨議員羅智強感嘆，制衡是一條沒有盡頭的路，並透露自己也曾因為「不公不義」，在腦中升起最糟的念頭。

據悉，龐建國在11日凌晨4時33分、36分、38分，在一個和兩岸相關的群組裡面，3度發出輕生的相關念頭，其訊息內容為「不公不義的台灣，我生不如死！」此外，龐建國在文化大學的學生透露，今天凌晨龐在學生群組留下「不公不義的台灣我生不如死」的訊息，學生看到後不斷回覆安慰，沒想到上午就接到他的死訊。

對於龐建國傳出墜樓身亡的噩耗，羅智強11日也在臉書表示，很難過，願龐建國老師安息，他說，認識龐老師多年，雖無深交，但一直很欣賞他的正義感以及對時局的宏觀分析，但呼籲大家，等在黑暗之後的必是光明，只要社會有不公義的地方，奮鬥就絕不止息，制衡是一條沒有盡頭的路，越是挫敗，代表肩膀上的責任更重。

羅智強回憶，2014年兩袖清風、不貪不取的自己，被抹黑為頂新門神、被追殺多年，名譽全毀、生涯路斷，眼前一步盡是黑暗，當時的自己，是何其的憎憤「不公不義」，「我也曾在腦中升起最糟的念頭，但最後支撐我的正是『不公不義』這四個字，我發誓絶不向『不公不義』臣服，我必和『不公不義』戰到最後一刻！」

羅智強說，看到龐老師的消息，震驚、難過、不捨，願龐老師安息天國，「而龐老師的正義感，就留給我們為他扛起，繼續努力」。

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