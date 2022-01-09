　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

清爽解膩春節討吉利　新北八里「桶柑」產季開放預購

▲清爽解膩春節討吉利 新北八里「桶柑」產季開放預購。（圖／新北市農業局提供）

▲清爽解膩春節討吉利，新北八里「桶柑」產季開放預購。（圖／新北市農業局提供，下同）

者郭世賢／新北報導

春節將近，最近是不是又該煩惱過年要送甚麼，象徵大吉大利的桶柑禮盒絕對是春節禮盒的首選。新北八里「桶柑」清爽甘甜，剝開果皮便能聞到桶柑散發的柑橘香氣，接著吃進嘴裡，享受甘甜多汁的口感，過年在家超解膩。新北桶柑送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購。

桶柑又稱為年柑，因外表又圓又紅，且採收期剛好在農曆過年前，一直以來都是年節送禮的好選擇，一般會擺放在家中，另外拜拜時，習慣會將桶柑疊成「柑塔」，希望會有個大吉大利的一年。

▲清爽解膩春節討吉利 新北八里「桶柑」產季開放預購。（圖／新北市農業局提供）

▲八里區農會5斤裝桶柑禮盒。

農友莊國份表示，在日據時代，觀音山地區種了滿山桶柑果樹，當時種植1公頃的桶柑收入可以買1公頃農地，商品價值相當高，也是早期外銷重要品項之一，後因病蟲害使得越來越少人種植。

直到八里農會輔導第一批桶柑於1996年開始重新種植，而自幼從事農務的莊國份也於那時候開始投入桶柑種植，至今已有26餘年，現在果園約有100株果樹、年種植面積0.3公頃。

▲清爽解膩春節討吉利 新北八里「桶柑」產季開放預購。（圖／新北市農業局提供）

▲農友莊國份與桶柑園合影。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，柑橘季從11月中旬開始，到現在即將邁入桶柑產季，八里桶柑種植面積17.2公頃，年產量220噸，每台斤零售40-60元。目前八里在地種植果樹都已超過10年，果實均能轉成亮橘色，果品轉色後會將原本的酸味轉成甘甜，吃起來才會順口好吃。

另外，挑選桶柑以油胞細緻、手感重、果蒂較細者為佳。即日起可以在「小農電鋪直銷站」預購桶柑禮盒，預計從1月17日起開始出貨，過年前就可以將春節禮盒送到各位手裡。

▲清爽解膩春節討吉利 新北八里「桶柑」產季開放預購。（圖／新北市農業局提供）

▲八里區農會桶柑禮盒。

農業局表示，新北市主要桶柑產區在八里，桶柑因吃起來清爽、多汁很適合在冬天吃了許多高熱量、高油脂食物後食用，且桶柑攜帶方便且易食用，相當適合在春節外出時攜帶享用。

今年因氣候狀況良好，桶柑品質相當好，價格與以往相同，今年桶柑產季從1月中旬一直到農曆過年前，相關訂購資訊請洽八里區農會：02-2610-2996或直接上「小農電舖直銷站」訂購，歡迎民眾踴躍訂購。

【更多新聞】

獨／陳松勇骨灰長眠法鼓山　家屬、看護Yule靜默祝禱

富基漁港點沙公卻來紅蟳！老闆提油救火　「不知所云」回應曝光

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

ET快訊
中二補選林靜儀勝　學者：「這個關鍵結構」變了！
國民黨記者會「朱立倫神隱」！　他暴怒拍桌：回家包起來啦
女主播腹痛　突「掉出10公分肉塊」嚇傻
暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話
吃飯點破1000元！店家堅持「低消1杯飲料」　她氣炸直接走人
今本土＋11　名醫見「1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

基隆強化道路品質管理　19項基礎建設成果有目共睹

豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

清爽解膩春節討吉利　新北八里「桶柑」產季開放預購

新北三芝「蕃婆林休閒農場」　體驗新鮮直採產銷認證白蘿蔔

《姜太公傳奇》苗栗客家大院開鏡　期盼帶動苗栗觀光人潮

屏縣九如鄉大火20戶受損　縣府及慈濟啟動關懷慰問

全球首支鳳梨釋迦MV來了　香蕉哥哥、 草莓姐姐帶領唱

Omicron本土疫情升溫　台東縣府持續嚴格稽查休閒娛樂場所

為農民衝刺銷售量　東縣府籲加強田間蟲害管理零檢出為目標

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

基隆強化道路品質管理　19項基礎建設成果有目共睹

豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

清爽解膩春節討吉利　新北八里「桶柑」產季開放預購

新北三芝「蕃婆林休閒農場」　體驗新鮮直採產銷認證白蘿蔔

《姜太公傳奇》苗栗客家大院開鏡　期盼帶動苗栗觀光人潮

屏縣九如鄉大火20戶受損　縣府及慈濟啟動關懷慰問

全球首支鳳梨釋迦MV來了　香蕉哥哥、 草莓姐姐帶領唱

Omicron本土疫情升溫　台東縣府持續嚴格稽查休閒娛樂場所

為農民衝刺銷售量　東縣府籲加強田間蟲害管理零檢出為目標

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

基隆強化道路品質管理　19項基礎建設成果有目共睹

沒演《華燈》不算一線演員？　網列「黃金名單」：就差他們了！

彰化2車追撞衝進「麥當勞得來速」　1個月女嬰在車上共4人送醫

臥室風水5敗筆！廚房「五行屬火」緊貼會煩躁　睡眠受影響

國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

Q戴維斯睽違250天復出　國王教頭透露「使用說明書」

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

桃市擴大匡列採檢　急發3500封簡訊

盧秀燕現身沙鹿造勢晚會

台南小黃公車全國首創預約站牌　收費比照公車

顏清標因病未現身造勢晚會　

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

桃園設置30處社區接種站

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

誤判日落時間　夫妻登山受困獲救

偷車鑰匙丟田裡　警員一動作讓他認罪

台南學甲區中風長者慰問

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱

更多熱門

相關新聞

三芝蕃婆林休閒農場　體驗新鮮直採白蘿蔔

三芝蕃婆林休閒農場　體驗新鮮直採白蘿蔔

每年12月至隔年3月正是白蘿蔔的產期，三芝區「蕃婆林休閒農場」生產的蘿蔔皆取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季來碗自己親手採的蘿蔔熱湯，不但可以體會到從農田直接採收的樂趣，也能夠溫暖一家人的心。

到處偷結婚紀念錶也不放過　慣竊落網

到處偷結婚紀念錶也不放過　慣竊落網

快訊／北市染疫小黃司機住新北？　侯友宜：無新增個案

快訊／北市染疫小黃司機住新北？　侯友宜：無新增個案

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

快訊／侯友宜喊話中央：調整高風險國家

快訊／侯友宜喊話中央：調整高風險國家

關鍵字：

新北八里桶柑

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面