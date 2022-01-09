　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警交通分隊警員鍾承珉，針對酒駕強力執法，短短1週查獲4件酒駕，其中3件酒測值未達公共危險罪標準，依道交條例告發，被譽為金山區「酒駕殺手」。7日上午他在陽金公路交整時，發現黃姓男子駕車未繫安全帶被攔下盤查，警員聞到他身上有酒味，對他實行酒測，酒測值達0.35毫克，訊後依涉犯《公共危險罪》移送基隆地檢署偵辦。

▲金山警酒駕殺手1周查獲5件 未繫安全帶遭攔下「渾身酒味」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員鍾承珉於7日上午交整中，黃男駕車因未繫安全帶遭警方上前攔查，酒測值0.35毫克超出標準值。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市二名黃姓民眾分別在6日及7日都因交通違規，遭金山警分局警員攔下盤查，無獨有偶2人盤查時，渾身酒氣，且喝酒都經過6至14個小時，因身體酒精代謝太慢導致殘留，酒測值高達0.82毫克及0.35毫克超標，分別遭警方依《公共危險罪》移送法辦。

金山派出所警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨2時53分執行巡邏勤務時，發現第一名黃姓民眾騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，靠近時發現黃男身濃濃酒氣，隨即進行酒測，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

▲金山警酒駕殺手1周查獲5件 未繫安全帶遭攔下「渾身酒味」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨執行巡邏勤務時，發現黃男騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

金山警交通分隊警員鍾承珉則於7日上午7時許交整中，也在陽金公路發現第二位黃姓民眾駕駛自小客車前往台北市，因未繫安全帶遭警方上前攔查，警員聞到黃民身上酒味，經實施酒測，酒測值0.35毫克超出標準值。

據了解，黃男表示5日早上8時許喝啤酒，6日凌晨2時多因肚子餓騎機車前往位於中山、民生路口的超商購買宵夜；第二位黃男供稱6日凌晨12時在家喝啤酒，一大早去上班，酒未退情況下遭警方攔查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【更多新聞】

遊手好閒到處偷結婚紀念錶也不放過　警憑關鍵指紋逮慣竊

獨／陳松勇骨灰長眠法鼓山　家屬、看護Yule靜默祝禱

富基漁港點沙公卻來紅蟳！老闆提油救火　「不知所云」回應曝光

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

ET快訊
中二補選林靜儀勝　學者：「這個關鍵結構」變了！
國民黨記者會「朱立倫神隱」！　他暴怒拍桌：回家包起來啦
女主播腹痛　突「掉出10公分肉塊」嚇傻
暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話
吃飯點破1000元！店家堅持「低消1杯飲料」　她氣炸直接走人
今本土＋11　名醫見「1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化2車追撞衝進「麥當勞得來速」　1個月女嬰在車上共4人送醫

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

遊手好閒到處偷結婚紀念錶也不放過　警憑關鍵指紋逮慣竊

無照駕車又蛇行花蓮男遭攔查　車內被搜出這個東西

台灣忙補選罷免澎湖賭客忙下注　警破獲職業賭窟逮10人

認遭下蠱罹癌竟殺狗血祭！南投父子為續己命　連偷4浪斬殺

獨／孕妻下身赤裸夫竟摩鐵伴屍　相驗結果出爐…淒慘身世曝光

馬祖野生梅花公鹿發情脾氣大　女遊客合拍被狠撞濺血縫3針

大體老師捐贈也受疫情影響　彰化檢方去年僅獲贈3件大減7成

大古山夜景勝地「4打1」！小黃被醉吐滿車　運將要1000千慘了

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

彰化2車追撞衝進「麥當勞得來速」　1個月女嬰在車上共4人送醫

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

遊手好閒到處偷結婚紀念錶也不放過　警憑關鍵指紋逮慣竊

無照駕車又蛇行花蓮男遭攔查　車內被搜出這個東西

台灣忙補選罷免澎湖賭客忙下注　警破獲職業賭窟逮10人

認遭下蠱罹癌竟殺狗血祭！南投父子為續己命　連偷4浪斬殺

獨／孕妻下身赤裸夫竟摩鐵伴屍　相驗結果出爐…淒慘身世曝光

馬祖野生梅花公鹿發情脾氣大　女遊客合拍被狠撞濺血縫3針

大體老師捐贈也受疫情影響　彰化檢方去年僅獲贈3件大減7成

大古山夜景勝地「4打1」！小黃被醉吐滿車　運將要1000千慘了

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

基隆強化道路品質管理　19項基礎建設成果有目共睹

沒演《華燈》不算一線演員？　網列「黃金名單」：就差他們了！

彰化2車追撞衝進「麥當勞得來速」　1個月女嬰在車上共4人送醫

臥室風水5敗筆！廚房「五行屬火」緊貼會煩躁　睡眠受影響

國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

Q戴維斯睽違250天復出　國王教頭透露「使用說明書」

雞蛋糕妹「沙灘南半球照」露心機 白皙背影迷倒9000網

社會熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

碰！賞花海停車撞斷護欄　人車墜景觀池

身價2億夫「輸給月薪4萬小王」

即／五楊高架火燒車　駕駛成焦屍

傳播妹陪酒遭襲胸又被毆打　受辱輕生亡留2幼女

台南民宅一整排頂樓起火　9屋燒毀

鷹架突從11F掉落！北市女「慘遭砸中」

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落砸中

貓羅溪今晨傳墜橋意外！1女身亡

更多熱門

相關新聞

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

台中市第二選區立委補選由林靜儀勝出、台北市第五選區立委林昶佐罷免案未通過。對於今（9日）「雙林勝出」的2場選舉結果，名嘴李正皓發文直言，自己在四大公投隔天就雙雙預測命中。

豎梯基隆塔上樑　林右昌：地標2月落成

豎梯基隆塔上樑　林右昌：地標2月落成

三芝蕃婆林休閒農場　體驗新鮮直採白蘿蔔

三芝蕃婆林休閒農場　體驗新鮮直採白蘿蔔

清爽解膩討吉利　八里桶柑開放預購

清爽解膩討吉利　八里桶柑開放預購

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

關鍵字：

新北金山酒駕影音

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面