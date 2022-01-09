金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警交通分隊警員鍾承珉，針對酒駕強力執法，短短1週查獲4件酒駕，其中3件酒測值未達公共危險罪標準，依道交條例告發，被譽為金山區「酒駕殺手」。7日上午他在陽金公路交整時，發現黃姓男子駕車未繫安全帶被攔下盤查，警員聞到他身上有酒味，對他實行酒測，酒測值達0.35毫克，訊後依涉犯《公共危險罪》移送基隆地檢署偵辦。

▲警員鍾承珉於7日上午交整中，黃男駕車因未繫安全帶遭警方上前攔查，酒測值0.35毫克超出標準值。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市二名黃姓民眾分別在6日及7日都因交通違規，遭金山警分局警員攔下盤查，無獨有偶2人盤查時，渾身酒氣，且喝酒都經過6至14個小時，因身體酒精代謝太慢導致殘留，酒測值高達0.82毫克及0.35毫克超標，分別遭警方依《公共危險罪》移送法辦。

金山派出所警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨2時53分執行巡邏勤務時，發現第一名黃姓民眾騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，靠近時發現黃男身濃濃酒氣，隨即進行酒測，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

▲警員吳棟梁、吳佳容6日凌晨執行巡邏勤務時，發現黃男騎乘機車在停等紅燈時，超越停止線遭警方上前攔查，呼氣酒精濃度竟高達0.82毫克。

金山警交通分隊警員鍾承珉則於7日上午7時許交整中，也在陽金公路發現第二位黃姓民眾駕駛自小客車前往台北市，因未繫安全帶遭警方上前攔查，警員聞到黃民身上酒味，經實施酒測，酒測值0.35毫克超出標準值。

據了解，黃男表示5日早上8時許喝啤酒，6日凌晨2時多因肚子餓騎機車前往位於中山、民生路口的超商購買宵夜；第二位黃男供稱6日凌晨12時在家喝啤酒，一大早去上班，酒未退情況下遭警方攔查。

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